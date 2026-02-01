路透：傳處理關鍵局勢失當 美伊拉克特使卸任

快訊

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

消息人士表示，去年10月被美國總統川普任命為伊拉克特使的薩瓦亞（Mark Savaya）目前已卸任。

路透社報導，這項人事異動發生在華府試圖遏制伊朗在伊拉克政壇的影響力，美國與伊拉克緊張局勢升溫之際。

伊拉克裔美國企業家薩瓦亞是名基督徒，也是川普任內少數被任命為高階官員的阿拉伯裔美國人之一。川普在2024年總統大選期間，積極爭取底特律及全美阿拉伯裔與穆斯林選民的支持。

目前尚不清楚薩瓦亞離任的原因，也不確定是否會任命接替人選。

其中一位消息人士指出，薩瓦亞對關鍵局勢「處理不當」，包括未能阻止前伊拉克總理馬里奇（Nourial-Maliki）被提名為下一任總理人選，而川普曾公開警告巴格達不要這麼做。

根據消息人士及一名伊拉克高層官員，美國駐土耳其大使兼敘利亞特使巴瑞克（Tom Barrack）本週稍早曾前往阿比爾（Erbil）會見庫德族領導的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces），據信將接手美國國務院的伊拉克相關事務。

巴瑞克發言人拒絕置評。

美國國務院將相關詢問轉交給白宮，而白宮拒絕就薩瓦亞的任職現狀或接任安排發表評論。

路透社1月29日聯繫到薩瓦亞時，他否認職位有任何變動，並表示自己仍在處理正式上任所需的行政程序。他預計該程序很快就會完成。

薩瓦亞的X帳號直到最近都還很活躍，但自1月29日起便無法瀏覽。

面對昨天與今天的後續追蹤詢問，薩瓦亞選擇保持沉默。記者曾要求他說明是否仍在職，並解釋關閉X帳號的原因，但他均未作答。

美國 伊拉克 川普

