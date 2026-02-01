「梅蘭妮亞」紀錄片引關注 全美各地票房反應兩樣情

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的紀錄片上映，美國各地戲院票房反應不一，有的影廳場次近乎滿座，也有戲院場次冷清。例如，華府昨天最早放映的場次，只售出約1/3的座位，在場多數都是記者。

這部名為「梅蘭妮亞」（Melania）的紀錄片，內容一窺她的丈夫川普（Donald Trump）重返全球權力舞台的幕後花絮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，上映首日，在印第安納州印第安納波利斯市（Indianapolis）東北方一家電影院其中一個放映場次，約有100名觀眾進場，坐滿了影廳10排座位中的8排，觀看梅蘭妮亞在川普第2次就職典禮前的20天生活紀錄片。

不過，這部片並非在每個城市的反應都如此熱烈，部分城市的戲院票房十分冷清。在美國首都華府，昨天最早的電影院放映場次只售出約1/3的座位，且觀眾幾乎清一色都是記者，包括來自華爾街日報、紐約時報、華盛頓郵報等媒體。

預告片放映前，一名男性記者問道，「在場的人都是記者嗎？」隨即傳來此起彼落的正面應答聲。僅有一名女子回說，自己是一般民眾，她和記者友人一起看這部紀錄片。

據報導，這部片引發觀眾最多笑聲的並非第一夫人，而是川普本人，包括川普詢問妻子是否看了他的勝選演說，結果梅蘭妮亞回說「之後再從新聞上看」。另一幕描述川普被告知將與卸任美國總統拜登（Joe Biden）一同乘車前往就職典禮時，回應說「這趟車程會很有意思」，也讓觀眾不禁輕聲笑了出來。

昨天，許多美國各地的川普支持者選在紀錄片上映首日就買票進戲院，希望以行動支持第一家庭。

在加州洛杉磯一間AMC電影院外面，74歲的退休會計師艾克（Mary Eike）向CNN表示，第一夫人很美、很迷人又很堅強。投票給川普的艾克還說，「如果我有女兒的話，會希望她就像她（梅蘭妮亞）一樣」。

另外，在愛達荷州麥瑞甸（Meridian）當地一間電影院，可容納73人的影廳有一個場次幾乎滿座，觀眾看起來多半介於50到70多歲，且以女性居多。整場放映期間偶爾傳出幾聲笑聲。

CNN報導，許多觀眾視為一大亮點的畫面是，梅蘭妮亞在一旁觀看川普練習總統就職演說時，建議用團結者（unifier）取代原稿用詞。川普採納了她的建議，並在演講說出這個詞後，轉身指向梅蘭妮亞。

此外，美媒指出，網購巨商亞馬遜為這部紀錄片支付4000萬美元的播映權利金，梅蘭妮亞身為執行製作人將分得70%。對於外界揣測這是否可能構成貪污行為，川普1月29日在華府首映會上予以否認並說，「我認為這部片真的會非常重要，它呈現了白宮生活，實際上是一件大事」。