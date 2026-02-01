聽新聞
0:00 / 0:00
美國伊朗談判中！川普暗示不打了 伊官員證實「有進展」
伊朗最高安全官員1月31日表示，與美國展開談判已有進展。美國總統川普也證實華府與德黑蘭進行對話，並暗示可能達成協議，避免軍事打擊。
法新社報導，伊朗最高國家安全委員會主席賈尼（Ali Larijani）表示：「不同於媒體刻意炒作帶風向，當局安排有結構的談判正有所進展。」賈尼前一日甫在莫斯科與俄羅斯總統普亭舉行會談。
同日稍晚，川普受訪福斯新聞證實：「伊朗正在跟我們談，我們看看能否做點什麼，否則就等著瞧......美國有一支大型艦隊正前往中東。」
衛報報導，川普並補充，基於安全理由，美國不會把潛在打擊計畫告訴區域內盟友，「我們不能把計畫告訴他們，」川普說，「如果我把計畫告訴他們，幾乎就跟把計畫告訴媒體一樣糟，或者說可能更糟。」
川普表示，他相信伊朗寧可就其核計畫與飛彈計畫達成協議，也不願面對美國軍事行動；德黑蘭則稱，只要談判議程不包含飛彈與防衛能力，就已準備好進行核談判。
美國已在伊朗近海部署林肯號航艦打擊群，引發外界關切美伊爆發直接衝突。伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）稍早警告美國與以色列勿輕舉妄動，稱其部隊已處於「全面防禦與軍事戒備狀態」準備回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言