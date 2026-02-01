快訊

教學／不只是筆記本！iPhone備忘錄實用妙招 保護隱私、開會速記都可以

國道三號5車連環撞 一車側翻一死二傷

美國伊朗談判中！川普暗示不打了 伊官員證實「有進展」

聽新聞
0:00 / 0:00

美國伊朗談判中！川普暗示不打了 伊官員證實「有進展」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普1月29日在華府出席活動。法新社
美國總統川普1月29日在華府出席活動。法新社

伊朗最高安全官員1月31日表示，與美國展開談判已有進展。美國總統川普也證實華府與德黑蘭進行對話，並暗示可能達成協議，避免軍事打擊。

法新社報導，伊朗最高國家安全委員會主席賈尼（Ali Larijani）表示：「不同於媒體刻意炒作帶風向，當局安排有結構的談判正有所進展。」賈尼前一日甫在莫斯科與俄羅斯總統普亭舉行會談。

同日稍晚，川普受訪福斯新聞證實：「伊朗正在跟我們談，我們看看能否做點什麼，否則就等著瞧......美國有一支大型艦隊正前往中東。」

衛報報導，川普並補充，基於安全理由，美國不會把潛在打擊計畫告訴區域內盟友，「我們不能把計畫告訴他們，」川普說，「如果我把計畫告訴他們，幾乎就跟把計畫告訴媒體一樣糟，或者說可能更糟。」

川普表示，他相信伊朗寧可就其核計畫與飛彈計畫達成協議，也不願面對美國軍事行動；德黑蘭則稱，只要談判議程不包含飛彈與防衛能力，就已準備好進行核談判。

美國已在伊朗近海部署林肯號航艦打擊群，引發外界關切美伊爆發直接衝突。伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）稍早警告美國與以色列勿輕舉妄動，稱其部隊已處於「全面防禦與軍事戒備狀態」準備回應。

美國 伊朗 川普

延伸閱讀

川普：伊朗正與美接觸 美方將視情況行動

川普可能授權攻伊 美國傳最快今攻擊伊朗

華許「信念經濟學」將改變Fed 市場關注與川普關係變化

華許超強背景 輾壓對手

相關新聞

「梅蘭妮亞」紀錄片引關注 全美各地票房反應兩樣情

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的紀錄片上映，美國各地戲院票房反應不一，有的影廳場次近乎滿座，也有戲院...

美國伊朗談判中！川普暗示不打了 伊官員證實「有進展」

伊朗最高安全官員1月31日表示，與美國展開談判已有進展。美國總統川普也證實華府與德黑蘭進行對話，並暗示可能達成協議，避免...

Fed新主席不夠格？克魯曼狠諷華許憑5點勝出 「危害小但有隱患」

美國總統川普30日宣布，將提名前聯準會（Fed）理事華許為下任Fed主席，眾多媒體紛紛形容華許是「貨幣鷹派」，美元因此強...

美國政府局部停擺 等眾院解套

美國參議院1月30日通過跨黨派支出法案，為大部分聯邦政府機構提供全額資金，但行動來得過晚，未能及時阻止31日上午起的局部...

川普才提名華許接任主席 Fed兩位官員馬上喊：現在不是降息時機

美國總統川普30日才提名華許接任聯準會（Fed）主席，就有兩位今年有投票權的官員表示目前不是降息的時候，顯示Fed並不會...

華許要接掌聯準會 知名經濟學家伊爾艾朗怎麼看？

知名經濟學家伊爾艾朗認為，被川普提名接任聯準會（Fed）主席的華許，能為聯準會注入一股新鮮空氣，他可帶來的最大改變，應該...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。