明尼蘇達州移民掃蕩爭議 聯邦法官拒發臨時禁令

中央社／ 明尼阿波利斯31日綜合外電報導

美國聯邦法官今天駁回明尼蘇達州提出的申請，拒絕強制美國移民暨海關執法局（ICE）暫停在該州的大規模拘留與遣返行動。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）轄下的聯邦有關單位，近日大舉派遣執法人員至明尼蘇達州各地社區尋找無證移民，過程中拘留數千人，並射殺兩名美國公民，引發輿論批評。

明尼蘇達州政府認為，聯邦政府這項持續1個月的行動已侵犯了該州的主權，因此向法院申請臨時禁制令。

然而，聯邦法官梅南德茲（Katherine Menendez）在裁定中寫道：「到頭來，法院認為在衡量各方損害後，並未明顯傾向核發禁制令。」

梅南德茲表示，這次決定不簽發臨時禁制令，並不等於對州政府整體訴訟案做出最終判決，後續還須在法庭上進一步辯論。

她也未就這項高度分歧的移民掃蕩行動是否違法做出判定。

明尼蘇達州最大城市、聯邦掃蕩行動主要目標明尼阿波利斯（Minneapolis）市長佛雷（Jacob Frey）表示：「我們當然感到失望。」

佛雷在聲明中說：「這項決定並不能改變當地居民的經歷，也就是聯邦行動帶來的恐懼、混亂與傷害，這些本就不應該出現在明尼阿波利斯。」

另一方面，司法部長邦迪（Pam Bondi）將這項裁決形容為司法部「重大」勝利。

她在社群平台X發文指出：「不論是庇護政策還是毫無根據的訴訟，都無法阻擋川普政府在明尼蘇達州貫徹聯邦法。」

