美國政府局部停擺 等眾院解套

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

美國參議院1月30日通過跨黨派支出法案，為大部分聯邦政府機構提供全額資金，但行動來得過晚，未能及時阻止31日上午起的局部停擺。隨著眾院預計於本周初通過這項協議，預計關門造成的影響有限。

議員以71比29的投票結果，通過一項價值1.2兆美元的包裹法案，包括五項為多個機構提供資金至9月的法案，及第六項為國土安全部（DHS）提供為期兩周的臨時撥款，藉此為國會議員爭取更多時間，就擬議中的移民執法新限制進行談判。

由於提案仍需獲得眾議院批准，而眾院預計要到2月2日才會復會，五角大廈、DHS及其他部門的資金已於31日凌晨0時1分失效，部分停擺預計將持續整個周末。白宮管理及預算局（OMB）表示，受影響的機構「現在應執行有序停擺計畫」。

如果眾院如預期於本周初通過法案，資金將在數天內恢復，將把對政府服務、承包商與聯邦員工造成的實際影響降至最低。若政府持續關門，數以萬計的聯邦職員可能將被迫放無薪假，或需無薪工作直到資金恢復。

不過，共和黨資深幕僚透露，參院通過的法案在眾院仍面臨障礙，白宮預計必須施壓，才能在眾院共和黨團爭取到足夠支持。

