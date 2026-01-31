華許要接掌聯準會 知名經濟學家伊爾艾朗怎麼看？

知名經濟學家伊爾艾朗認為，被川普提名接任聯準會（Fed）主席的華許，能為聯準會注入一股新鮮空氣，他可帶來的最大改變，應該是「行動會比較快一點」。

伊爾艾朗一向批評現任Fed主席鮑爾等待數據才行動的時間，拉得太長，偏偏貨幣政策本質上就已有時間差。以致於聯準會現在欠缺前瞻觀點，完全只依賴數據，被數據帶著走。伊爾艾朗說，這是聯準會2021年誤判通膨只是「暫時性」，結果通膨一路飆至9%以上的後遺症。

他相信，華許將會帶進新鮮空氣，與同僚探討建立具有前瞻觀點的貨幣政策。

伊爾艾朗說，華許接手聯準會後有三大挑戰。第一，分裂的聯準會。第二，保護獨立性的聯準會。第三，長期太過依賴數據、「戰略肌肉」沒力的聯準會。

現在聯準會內部出現歷史罕見的分歧，面對分裂程度高的聯準會，伊爾艾朗稱讚華許是優秀的溝通者，想必會試著就戰略觀點，推動決策官員形成共識，但這需要時間。讓過去一直只在使用「依賴數據」肌肉的聯準會，再把「戰略肌肉」練回來。

華許在全球金融危機期間，擔任聯準會理事，當時是聯準會與大型銀行之間的重要溝通管道。

媒體記者問伊爾艾朗，如果聯準會官員們認定的利率走向與川普相反，華許有沒有骨氣來反對總統？伊爾艾朗回答：會有。

針對資產負債表，伊爾艾朗指出，華許和其他不少人都認為，應該建立一套「資產負債表理論」，研究聯準會最適量的資產負債表該是怎樣的規模。就像對於「中性利率」，大家有個概念一樣，中性利率本質上就是最適利率。華許向來對龐大的資產負債表感到不安，認為會扭曲市場。

伊爾艾朗推測華許上任後，會推動大量研究，探討聯準會最適當的資產負債表規模。

華許過去曾公開呼籲聯準會與財政部應該同意加強協調，來處理資產負債表。他接任Fed主席後，應該會更願意與財政部等的其他財金機關合作。伊爾艾朗強調，「你完全可以在維持央行獨立性的同時，就整體經濟政策進行合作」。