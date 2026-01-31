民調再探低點！川普支持率落入歷史低檔「僅37%認可表現」

（德國之聲中文網）川普似乎是一位不受歡迎的總統。民調顯示，在他的第二個任期開始一年後，他的支持率已降至其本屆任期以來的最低水平。唯一比他更不受歡迎的總統是他自己在他第一個任期內。

皮尤研究中心周四（1月29日）發布的最新民調顯示，只有37%的美國人認可川普的表現。此前蓋洛普民調的數字還要更低，只有36%受訪者認可其表現，59%的人表示不認可。

這樣的數字對任何國家的領導人來說都不是好消息，但是否可以由此得出結論川普是一位格外不受歡迎的總統？

川普執政於黨派鬥爭激烈的美國

拉低支持率的原因是他在民主黨支持者中的地位，川普在民主黨選民中的支持率僅為個位數。

另一方面，共和黨人對他的支持仍在。盡管自川普上任以來支持率有所下降，但根據皮尤研究中心的數據，超過半數的共和黨人似乎仍然支持他的政策。川普對共和黨的掌控力依然強大，這在很大程度上要歸功於他是MAGA運動（讓美國再次偉大）的領軍人物，該運動大力宣揚川普長期以來的美國優先口號。

芝加哥大學政治學家漢森（John Mark Hansen）告訴德國之聲，從歷史角度看川普目前的支持率低迷，然而同時「他現有的支持似乎非常穩固」，似乎沒有什麼能夠撼動很多共和黨選民對他的支持。

由於共和黨控制著美國國會以及美國最高法院一項賦予總統廣泛豁免權的2024年大選保護性裁決，川普得以在其重返白宮的第一年基本未遇到任何反對。

隨著時間推移 一位總統的支持率往往會下降

當然，今年11月的中期選舉可能會改變這一局面，屆時眾議院全部435個席位以及參議院三分之一的席位都將進行改選。

「一位總統的支持率不會超過其上任第一年」，弗吉尼亞大學米勒中心的總統和國會問題專家滕帕斯（Kathryn Dunn Tenpas）告訴德國之聲。「隨著時間的推移，一位總統的支持率往往會下降，部分原因是他們做出了過於誇張的承諾，卻無法兌現。與此同時，我認為川普總統的情況是，美國民眾非常關心國家經濟狀況和自身的經濟狀況」，她說道。

在上任後，川普確實兌現了競選時承諾的全面關稅和強硬的移民政策，然而他抑制通貨膨脹、改善生活成本和整體經濟的承諾還沒有兌現。

那些既不認同共和黨也不認同民主黨的獨立選民，曾經助力川普入主白宮，而蓋洛普12月份的民調數據顯示，只有四分之一的獨立選民仍然認可川普的表現。

專家滕帕斯表示，針對移民的突擊、遣返行動等問題除了可能會激怒左傾選民，也可能疏遠中間派和溫和右翼的美國人。她說，「對獨立選民，或許還有一些並非川普忠實擁護者的共和黨人來說，我認為他們對目前的情況越來越感到不滿。」

共和黨目前控制著眾議院和參議院，但如果對川普進行全民公投，十幾個關鍵的搖擺選區可能會落入他的對手手中，並有可能導致共和黨失去對眾議院的控制權。

美國國內問題比外交對選民更重要

川普過去一年的表現證明，他仍然能夠激怒國際伙伴，並使全球秩序處於不穩定狀態。

他的關稅政策動搖了世界貿易；削減對外援助使數十年來國際發展合作取得的進展付諸東流；對伊朗的攻擊以及對委內瑞拉前領導人馬杜洛的跨境抓捕讓那些視其為孤立主義美國代表人物的人感到驚訝；提議將格陵蘭島和加拿大並入美國領土激怒了傳統盟友。

不過觀察人士表示，這些問題與可能在中期選舉前佔據重要地位的美國國內關鍵問題相比，顯得微不足道。川普很少會因美國以外的不受歡迎輿論而改變立場。在美國國內，他則更為靈活，正如他最近緩和美國移民及海關執法局（ICE）突襲行動的言論。

「經濟幾乎總是首要議題」，喬治．華盛頓大學政治學者貝爾特（Todd Belt）說道，他補充說，但這其中也存在一個問題。如果說川普的外交政策會對中期選舉產生影響，那就是川普把重心放在其他地方而不是美國國內，這會造成負面影響。

弗吉尼亞大學米勒中心的專家滕帕斯對此表示贊同，同時指出美國國內針對移民的突襲行動可能影響選民，「我認為像在明尼阿波利斯、芝加哥、洛杉磯這些城市裡發生的事情，比如派兵、ICE執法行動，在選民心中更具沖擊力」。

當然，目前距離中期選舉還有十個多月的時間，川普還有充足的時間來扭轉輿論。

「距離選舉還有很長一段時間，美國人對政策的看法瞬息萬變」，政治學者貝爾特說道，「今天的新聞熱點，明天可能就無人問津了」。

「這位總統很擅長轉移視線，這對他有利，我們現在談論的是移民問題，但到了十月份，我們可能就會談論完全不同的事情了」，貝爾特補充道。

