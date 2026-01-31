川普點名華許接掌Fed！主席未上任先掀風暴 華爾街指這點「非常可疑」

美國總統川普1月30日在社群發文宣布，提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）擔任下任Fed主席。儘管他甚至還沒被正式任命，但市場已出現緊張局勢。為何有些投資人會對這個人選不甚滿意？

Renaissance總體研究公司首席經濟學家Neil Dutta在給客戶報告中表示，「我不喜歡這個人選」。

他向Axios新聞網表示：「我不認為人們應該因為華許改變他們的投資計畫。Fed本身大過任何個人。差別只在於，華許代表了一點不確定性。」令人擔憂的一點是，華許現在會為了安撫川普而降低利率，即使降息並不合理，這可能會導致以後需要升息。

他的言下之意就是，儘管投資人可能不會為了迎接華許而改變投資組合，但這並不代表他們會很樂見他的提名。

華爾街對華許的擔憂可追溯到金融危機時期。在美國因危機陷入衰退之際，華許是唯一仍擔憂通膨的Fed理事，以致他因與同事意見不合而辭職。

InfraCap投資長Jay Hatfield在給客戶報告中表示：「在Fed連續17次會議升息（後來引發了金融危機）期間，他是Fed的成員。」Dutta補充說，「因為華許一輩子都是鷹派，他最近表現出的鴿派姿態看起來非常可疑」。

麥格理集團全球利率和貨幣策略師Thierry Wizman表示，對有疑慮的客戶而言，「現在的避險之道就是進行國際多元化投資」，「繼續關注美國成長，但做好美元避險」。他並表示，這麼做可能會有額外效果，因為美元走軟會有利於「美股七雄」（Magnificent 7）等跨國公司的獲利。