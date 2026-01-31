華許轉鴿是裝的？若川普對Fed新主席失望 「這個人」恐倒大楣

美國總統川普本周走訪愛荷華州時大讚財政部長貝森特，宣稱貝森特已成為對他事務瞭若指掌的「貨真價實巨星」。然而，如果川普最終對他提名的聯準會（Fed）下任主席華許（Kevin Warsh）感到失望，貝森特巨星地位可能不保。

紐約時報報導，2006至2011年擔任Fed理事時曾對降息通膨風險持謹慎態度的華許，如今似乎已搖身一變成為支持降息的「鴿派」，但目前還不清楚華許對通膨和利率的真正看法。這種情況已推升提名華許出任Fed主席，將為川普和貝森特帶來麻煩的可能性。

Renaissance Macro經濟研究主管杜塔（Neil Dutta）認為華許持鴿派立場是「權宜之計」，指出他曾在2008年金融危機爆發後，批評Fed時任主席柏南克透過降息振興經濟做得太過火。另外，華許也不具備川普公開擁抱的民粹主義特質，不是「讓美國再次偉大」（MAGA）成員之一。

杜塔說：「總統面臨受騙上當的風險。」

遴選Fed新主席已證明是吃力不討好的工作，川普至今仍無法原諒當年推薦Fed現任主席鮑爾的前財政部長米努勤（Steven Mnuchin）。相較之下，貝森特作風謹慎，避免在公開場合偏袒特定人選，而是給予川普包含四名最終人選的名單。

貝森特說：「我不推薦人選…我只給予總統選項和分析可能產生的結果。」

儘管貝森特已表明最終決定權在川普手上，他卻一直不吝於表達對Fed的看法。2024年川普再次當選美國總統前，貝森特曾向川普提出設立「影子」Fed主席以架空鮑爾的構想。貝森特去年也指控Fed評估是否降息時把關稅可能推升物價納入考量，是出於政治動機。

曾擔任川普2016年總統大選競選活動顧問的經濟學家摩爾（Stephen Moore）說：「如果貝森特未點頭，川普不會選擇華許。」

如果華許真的讓川普感到失望，責任可能落在貝森特身上。川普去年11月在一場活動上開玩笑表示，如果不採取其他行動來說服鮑爾加速降息，貝森特飯碗可能不保。

川普說：「貝森特唯一搞砸的事是Fed…利率太高了，如果你（貝森特）不快點解決這個問題，我會把你炒魷魚。」