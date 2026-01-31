美國參議院通過撥款法案仍來不及 聯邦政府還是局部停擺

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國華府30日夕陽西下，國會山莊附近仍堆積著冰雪。儘管國會議員試圖避免聯邦政府局部停擺，但最終仍來不及阻止。路透
美國華府30日夕陽西下，國會山莊附近仍堆積著冰雪。儘管國會議員試圖避免聯邦政府局部停擺，但最終仍來不及阻止。路透

美國參議院30日通過跨黨派協議，為大部分聯邦政府機構提供全額資金，但行動來得過晚，未能及時阻止31日上午起的局部停擺。

華爾街日報報導，參議員以71比29的投票結果，通過一項價值1.2兆美元的包裹法案，其中包括5項為多個機構提供資金至9月的法案，以及第6項為國土安全部（DHS）提供為期2周的臨時撥款，藉此為國會議員爭取更多時間，就擬議中的移民執法新限制進行談判。

由於提案仍需獲得眾議院批准，而眾院預計要到2月2日才會復會，五角大廈、DHS及其他部門的資金已於31日凌晨0時1分失效，部分停擺預計將持續整個周末。白宮管理及預算局（OMB）晚間表示，受影響的機構「現在應執行有序停擺計畫」。

共和黨資深幕僚透露，參院通過的法案在眾院仍面臨障礙，白宮預計必須施壓，才能在眾院共和黨團爭取到足夠支持。由於共和黨在眾院僅握有微弱優勢，部分保守派人士又對參院跨黨派協議僅為DHS提供為期2周的資金安排感到不滿，希望延長至4至6周，眾院議長強生面臨艱鉅任務；若全體眾議員出席、且民主黨集體反對，他在任何表決中只能承受2名共和黨眾議員倒戈。

知情人士透露，眾院共和黨領袖30日在黨內電話會議中告訴成員，眾院計畫於2月2日晚間進行表決。強生等人強烈強調成員出席的重要性，敦促他們儘早返回華府，以避免交通延誤。鑑於美國總統川普已公開表態支持，共和黨領袖仍對下周初通過撥款法案抱持樂觀態度。

