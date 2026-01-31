新生小牛險凍死 農戶抱進屋救命、與孩子同睡沙發萌翻

快訊

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
索瑞爾說，她一開始其實沒打算把照片分享到社群媒體，因為必要時把動物帶進屋內照顧，對他們一家來說並不稀奇。不過照片曝光後，仍有不少人留言稱讚畫面實在可愛。美聯社
美國肯塔基州一戶農家上周末農場遭逢極端低溫，他們決定打開家門，收留一頭在嚴寒中快撐不住的新生小牛。數小時後，這頭小牛已經餵飽，身體擦乾恢復溫暖，和兩名孩子一起窩在客廳沙發上安詳地睡覺。孩子母親索瑞爾（Macey Sorrell）拍照分享至社群媒體，可愛模樣立刻引起關注。

美聯社報導，這頭小牛24日出生，當時外頭氣溫只有華氏個位數（約攝氏−13°C至−17°C）。索瑞爾表示，她的丈夫外出查看懷孕母牛時，發現小牛在寒冷中受苦，「牠整個都凍僵，臍帶看起來就像冰棒一樣，完全被凍住」。

由於去年冬天曾有一頭小牛被凍死，這家人這次動作迅速，把小牛抱進屋內清理身體並幫牠取暖。「我們把牠抱進屋裡時，牠身上還結著冰，胎衣也還黏在身上，我得一一擦乾淨，」索瑞爾說，「我拿出吹風機幫牠取暖，把牠整個吹乾、弄暖」。

沒多久，小牛就躺在沙發上，和她年幼的孩子依偎在一起。「孩子們就這樣爬到牠身旁，好像這一切再自然不過，」她說。她3歲的兒子還替小牛取名叫莎莉（Sally），名字來自他最喜歡的電影「汽車總動員」裡的角色。

索瑞爾一家在自家土地上飼養約三十多頭牛，平時偶爾也會把農場動物帶進屋內照顧。索瑞爾表示，隔天早上，小牛莎莉已經和母牛團聚，目前狀況良好。

索瑞爾說，她一開始其實沒打算把照片分享到社群媒體，因為必要時把動物帶進屋內照顧，對他們一家來說並不稀奇。不過照片曝光後，仍有不少人留言稱讚畫面實在可愛。

