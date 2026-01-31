快訊

獨／陽明海運出事了！環明輪船長走私數億元「雙獅牌」海洛因遭查獲

勞退新制特殊設計 讓60+仍工作的你可年年領退休金

台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡！高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

川普一周內兩度對加拿大揮關稅大棒 總理卡尼仍為聯準會主席人選點讚

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
加拿大總理卡尼29日在渥太華舉行的「黃金時段」影視及媒體產業大會晚會上發表演說。美聯社
加拿大總理卡尼29日在渥太華舉行的「黃金時段」影視及媒體產業大會晚會上發表演說。美聯社

美國與加拿大貿易戰持續升溫之際，兩國卻出現罕見立場交集。美國總統川普30日宣布，提名華許（Kevin Warsh）出任下任聯邦準備理事會（Fed）主席，曾先後執掌加拿大與英國央行的加拿大總理卡尼隨後公開表態支持，形容華許是「極佳的人選」。

卡尼隨後在社群平台「X」上以英文與法文同步發文表示：「在這個關鍵時刻，華許是領導全球最重要中央銀行的極佳人選。」

連結：https://x.com/MarkJCarney/status/2017219669627736304?s=20

卡尼本身是一名經驗豐富的央行行長，2008年至2013年間掌管加拿大央行「加拿大銀行」（Bank of Canada），任期與華許首次擔任聯邦準備理事會（Fed）理事的時間短暫重疊；其後於2013年至2020年間出任英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）總裁。

POLITICO報導，在川普政府與加拿大關係持續緊張之際，卡尼的公開支持顯得格外突出。加拿大官員先前警告，川普的貿易議程及更廣泛的外交政策，正對美國與加拿大兩國經濟造成不穩定影響。此外，川普過去一周還兩度威脅對加拿大加徵關稅，並宣布撤銷龐巴迪（Bombardier）及所有加拿大製造飛機的認證。

加拿大 川普 華許

延伸閱讀

華許將掌聯準會美元上揚 白銀創1980年後暴跌紀錄

川普談聯準會新主席人選：他確實想降息

川普提名華許接掌Fed 前理事、偏鷹人選出線 市場啟動布局

準Fed主席華許 面臨五挑戰 預期上台後不會快速降息

相關新聞

《小鬼當家》媽媽過世享壽71歲 麥考利克金催淚致敬曝光

以《小鬼當家》、《富家窮路》（Schitt’s Creek）和《人狗對對碰》（Best in Show）等影視作品聞名的...

艾普斯坦檔案再曝光！電郵稱蓋茲與「俄羅斯女孩」發生性關係隱瞞染病

美國司法部30日發布超過300萬頁、與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件。其中，一封來自似乎屬於艾普斯坦帳戶的電子郵件...

川普才說伊朗想談判 獨立媒體爆料他可能授權最快周日開打

美國總統川普30日在白宮表示，伊朗希望達成協議，而非面對美國的軍事行動。不過，一家獨立媒體披露，美國一個中東關鍵盟邦的領...

川普一周內兩度對加拿大揮關稅大棒 總理卡尼仍為聯準會主席人選點讚

美國與加拿大貿易戰持續升溫之際，兩國卻出現罕見立場交集。美國總統川普30日宣布，提名華許（Kevin Warsh）出任下...

伊朗外長：準備好與美核談判 飛彈不在談判之列

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，伊朗已準備好與美國恢復核子談判，但強調川普政府須先停止軍事攻擊威...

華許將掌聯準會美元上揚 白銀創1980年後暴跌紀錄

美國總統川普提名聯邦準備理事會前官員華許出任下任聯準會主席，市場認為華許對美元與通膨持鷹派立場，連日大漲的黃金與白銀價格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。