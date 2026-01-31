華許將掌聯準會美元上揚 白銀創1980年後暴跌紀錄

快訊

中央社／ 紐約30日專電
白銀創1980年後暴跌紀錄。路透
美國總統川普提名聯邦準備理事會前官員華許出任下任聯準會主席，市場認為華許對美元與通膨持鷹派立場，連日大漲的黃金白銀價格暴跌，白銀期貨價一日跌幅超過30%，創下1980年後單日最深跌幅。

美國總統川普（Donald Trump）宣布前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）接任5月將卸任的聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），消息一出，黃金、白銀現貨與期貨都出現「華許拋售」。

雖然川普極欲透過降息刺激受關稅戰影響的美國經濟，但市場認為華許立場傾向緊縮貨幣政策、較高利率與強勢美元，川普長期不滿鮑爾的不確定因素將結束，近期美元走貶資金轉向炒熱的貴金屬市場，投資人一夕間獲利了結。

紐約商品交易所現貨黃金價格30日一天下跌約9%，每盎司價格為4895.22美元，黃金期貨下跌11.4%，每盎司4745.10美元。

現貨白銀價格暴跌28%，每盎司跌至83.45美元，期貨崩跌31.4%，每盎司78.53美元，創下1980年3月石油危機放緩後的白銀下跌紀錄。

早前媒體報導，支持川普貨幣政策的白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）是聯準會主席可能人選，不過川普最後選擇傾向通膨鷹派的華許，美元指數（Dollar Index）30日開始上揚。

川普掀起全球關稅戰，影響投資人對美元與主要國際貨幣信心，降低持有美元資產，資金流向黃金白銀等貴金屬避險，黃金價格由去年4月初每盎司約3000美元飆至5500美元水準。

資產管理業者米勒塔巴克公司（Miller Tabak）股票分析師馬列（Matt Maley）在財經頻道CNBC指出，這已陷入瘋狂，大部分拋售可能是強制性脫手，貴金屬這幾天是短線商品交易員手上最熱門的資產，有些人透過槓桿操作白銀，融資追繳殺到，價格因此暴跌。

川普 黃金 華許 聯準會 白銀

