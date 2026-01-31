艾普斯坦檔案再曝光！電郵稱蓋茲與「俄羅斯女孩」發生性關係隱瞞染病

美國司法部30日發布超過300萬頁、與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件。其中，一封來自似乎屬於艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，微軟共同創辦人比爾．蓋茲在與「俄羅斯女孩們」發生性行為後，試圖向妻子梅琳達隱瞞自己染上性病。

金融時報報導，艾普斯坦似乎因蓋茲結束雙方關係而感到不滿。信中寫道：「雪上加霜的是，你隨後含淚懇求我刪除關於你染上性病（std）的電子郵件、你要求我提供可偷偷給梅琳達服用的抗生素，以及對你生殖器的描述。」

另一封電子郵件則寫道，他曾被要求、也錯誤地默許參與一些事情，範圍從道德上不妥到倫理上有問題，包括協助蓋茲取得藥物處理前述性病相關問題、協助他與有夫之婦非法幽會，以及被要求為橋牌比賽提供藥物。

蓋茲的發言人表示，這些指控「絕對荒謬且完全錯誤」。這名發言人補充說，這些文件唯一顯示的是，艾普斯坦因未能與蓋茲維持持續關係而感到挫折，以及他為設局並加以誹謗所採取的手段。

衛報報導，司法部副部長布蘭希在一場氣氛緊張的記者會上表示，此次發布將包括逾2000段影片及18萬張圖片，且將進行「大幅刪節」。他補充指出，川普政府為遵守相關法律，已製作約350萬頁文件，其中包含大量商業色情內容，以及「從艾普斯坦設備中扣押的」影像。

儘管相關分析仍在進行中，這批檔案已揭露艾普斯坦先前不為人知的財務往來，以及他與美英兩國多名知名人物之間的社交聯繫。舉例來說，文件中包含艾普斯坦與世界首富馬斯克於2012年間的一組往返電子郵件。馬斯克在回應「有多少人要搭直升機前往島上」的提問時寫道：「哪一天或哪個晚上，我們島上的派對會最瘋狂？」

此外，現任美國商務部長盧特尼克曾計畫於2012年12月與妻子及子女一同前往艾普斯坦的私人島嶼參加一場午餐聚會。但盧特尼克去年宣稱，他與妻子早在2005年左右便對艾普斯坦感到極度「厭惡」，甚至決定「再也不與那個噁心的人共處一室」。

被問及文件發布中是否有新名字時，布蘭希表示無可奉告。但他也說，這次公開的文件重申了川普多年來一再強調的立場，也就是「說明他與艾普斯坦之間的關係，以及實際上並不存在任何關係，以及他對艾普斯坦的看法」。