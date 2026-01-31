《小鬼當家》媽媽過世享壽71歲 麥考利克金催淚致敬曝光

以《小鬼當家》、《富家窮路》（Schitt’s Creek）和《人狗對對碰》（Best in Show）等影視作品聞名的加拿大裔美國演員凱薩琳．奧哈拉（Catherine O’Hara）因病辭世，享壽71歲。經紀人已向《綜藝》證實這項消息。

《衛報》報導，奧哈拉於1970年代展開喜劇生涯，並在1980年代進軍影壇。她的首部大銀幕作品，是與唐納．蘇德蘭（Donald Sutherland）合作的浪漫喜劇《Nothing Personal》。1988年，她主演提姆．波頓執導的喜劇恐怖片《陰間大法師》（Beetlejuice）；1990年則在熱門喜劇《小鬼當家》中飾演麥考利．克金的粗心母親，該角色其後也在續集中再度登場。

她於2024年接受時人雜誌訪問時，談到《小鬼當家》表示：「這是一部完美的電影，不是嗎？」並補充說：「那段經歷很美好，所有飾演我們孩子的小演員都非常討人喜歡。」

奧哈拉兩年前曾出席麥考利．克金的好萊塢星光大道授星儀式，在致詞讚揚他時一度拭淚。

奧哈拉過世消息傳出後，麥考利．克金在Instagram上向她致敬，寫道：「媽媽。我以為我們還有時間。我想要更多。我想坐在妳旁邊的椅子上。我聽到了妳，但我還有那麼多話想說。我愛妳。我們後會有期。」

奧哈拉一生橫跨大小螢幕，影視作品豐富，也曾為多部動畫電影獻聲。近年她參與演出的電視劇包括《波特萊爾的冒險》，以及讓她獲得艾美獎提名的《最後生還者》。她近期亦出演由塞斯．羅根主演的獲獎喜劇影集《片廠風雲》（The Studio），該角色為她贏得艾美獎與金球獎提名。