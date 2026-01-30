快訊

澳網／跨夜五盤大戰粉碎辛納3連霸夢 38歲約克維奇將拚生涯第11冠

立院創紀錄！藍白聯手封殺 預算會期「總預算案一字未審」

黑色星期五？金、銀跳水 美股電子盤、台指期夜盤受累

聽新聞
0:00 / 0:00

向白宮傳達訊息？川普預計4月訪陸 美參院外委會通過4台灣相關法案

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國聯邦參議院外交委員會今天通過4項台灣相關法案，以強化台灣的能源安全、通訊韌性及外交影響力。示意圖。圖／路透
美國聯邦參議院外交委員會今天通過4項台灣相關法案，以強化台灣的能源安全、通訊韌性及外交影響力。示意圖。圖／路透

美國聯邦參議院外交委員會今天通過4項台灣相關法案，以強化台灣的能源安全、通訊韌性及外交影響力。隨著美國總統川普預計4月訪問中國，美國會議員正加強行動以對抗北京

香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，參院外委會此舉反映美國會對台支持度往往超越行政當局的立場。參院外委會今天的協調行動向白宮傳遞一項訊息：美台夥伴關係仍是優先。

參院外委會今天通過台灣相關法案包括「台灣能源安全與反禁運法案」（Taiwan Energy Security and Anti-Embargo Act）、「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Cable Resilience InitiativeAct）、「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies FundAct）以及旨在擴大戰略電纜保護的「戰略海底電纜法案」（Strategic Subsea Cables Act）。

這4項法案聚焦於台灣在面對北京壓力或衝突時，可能遭遇的潛在風險。

其中能源安全法案要求美國優先向台灣出口能源與技術，以應對潛在的封鎖。

海底電纜韌性法案則針對台灣脆弱的通訊基礎設施。目前台灣幾乎所有的網路與電信流量都仰賴海底電纜，過往事件顯示北京相關船舶曾有干預行為。該法案要求建立先進監測系統、快速反應協定，並成立「兩岸應急計畫小組」。

同時對破壞關鍵基礎設施的實體施以資產凍結與簽證限制等制裁。

戰略海底電纜法案則是加強美國與盟友在包括台灣海峽在內等關鍵區域的海底電纜戰略協調，以應對可能的蓄意破壞。

而台灣盟友基金法案提議在2026年至2028年間撥款1.2億美元，以資助維持或加強與台灣關係的國家。

上述法案仍須經過參眾兩院院會審議通過，交美國總統川普簽署生效。

不過，另一項意在解除台灣官員訪美期間展示主權標誌限制的台灣主權象徵法案則遭擱置暫緩審議。

法案 美國 海底電纜 北京 川普

延伸閱讀

台灣海纜屢遭斷 義大利專家：大陸恐藉此發動認知戰

助理費修法下屆立院適用 綠營喊反對…發動車輪戰冗長發言

不滿聯邦開支過高 7共和黨參議員投票反對撥款法案

委內瑞拉石油業民營化 吸引外國投資

相關新聞

確定是他！川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

美國總統川普30日在Truth Social貼文宣布，提名華許（Kevin Warsh）擔任下任聯準會（Fed）主席，長...

華許為何中選？準Fed新主席出線關鍵原因曝光 專家看未來政策走向

美國總統川普30日正式宣布，將提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）為下任Fed主席，證實彭博資訊、華...

川普提名華許任Fed主席 觀察人士：若鮑爾留任理事恐稀釋影響力

美國總統川普30日表示，他提名華許（Kevin Warsh）出任美國聯邦準備理事會（Federal Reserve Bo...

向白宮傳達訊息？川普預計4月訪陸 美參院外委會通過4台灣相關法案

美國聯邦參議院外交委員會今天通過4項台灣相關法案，以強化台灣的能源安全、通訊韌性及外交影響力。隨著美國總統川普預計4月訪...

強調降低利率、不會打房 川普：為保障擁房者「想讓房價漲起來」

美國總統川普29日在內閣會議上表示，他會讓房屋持有者變得更富有，將把房屋價格維持在高檔，不會打壓房價「讓工作不認真的人也...

鷹派的華許掌舵聯準會？降息預期驟冷 美元、美債急拉

市場開始為美國總統川普將提名前聯準會理事華許擔任下一任聯準會主席進行定價。由於他被視為相對鷹派人選，美元應聲走強、美債殖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。