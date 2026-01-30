華許為何中選？準Fed新主席出線關鍵原因曝光 專家看未來政策走向

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社
美國總統川普30日正式宣布，將提名前聯準會Fed）理事華許（Kevin Warsh）為下任Fed主席，證實彭博資訊、華爾街日報和金融時報報導屬實。華許究竟憑什麼出線？

川普在Truth Social平台上宣布：「我很高興宣布，將提名華許出任聯準會主席。」他接著說：「我認識凱文很久了，從不懷疑他會成為很棒的Fed主席，也許是最棒的...他絕不會讓你失望。恭喜凱文！」知情人士說，川普29日在白宮接見華許後，就已打定主意。

華許出線的關鍵因素

前一天川普釋出的線索，已明顯指向華許是雀屏中選的新任Fed主席人選，將在現任主席鮑爾今年5月任期屆滿後繼任。

川普說：「會是非常受敬重的人，在金融界人盡皆知。」他還說：「許多人都認為，此人早在幾年前就可能擔任其職了。」

紐約時報報導，川普最近面談四位呼聲最高的候選人--華許、白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特、貝萊德主管李德（Rick Rieder）以及Fed理事沃勒（Christopher Waller）。知情人士說，川普對幕僚表示，華許表現優秀，而且「看起來很體面」。

川普2017年考慮Fed主席提名人選時，就曾將華許列入評估名單，但最後決定提名鮑爾。

根據彭博報導，川普當初差一點就任命華許掌Fed。2020年初川普曾對華許說：「凱文，我本可能用你。你當時為什麼不更強力表態，說你想要那個職位呢？」

彭博報導指出，川普近年痛批鮑爾遲遲不降息，更對當初沒選擇華許悔不當初，如今希望避免重蹈覆轍。

華許最初在Fed任職，是獲小布希總統提名，擔任Fed理事五年。華許也是川普2.0政府經濟要職的考量人選，一度被視為可能出任財政部長，但最後川普選擇貝森特。

貨幣政策立場從「鷹」轉「鴿」

Fed主席大位之爭原本是「兩個凱文」之間的競賽。另一個凱文，川普親密盟友、力挺降息且忠誠度無可質疑的哈塞特，一直被看好。但在白宮啟動對Fed主席鮑爾刑事調查、打擊Fed獨立性的疑慮竄升後，被視為全聽川普指揮的哈塞特接掌Fed機率崩跌，多位參議員揚言抵制川普提名的新Fed主席人事案。

川普後來的聲明更宣告哈塞特出局。川普表示，不捨得哈塞特離開國家經濟委員會，否則政府將少了一位最強大的經濟發言人。至於最近以黑馬之姿竄起的李德，儘管在金融圈赫赫有名，但有個嚴重劣勢：欠缺在Fed任職經歷。

在Fed公信力顯得岌岌不保之際，貨幣政策立場被視為「鷹派」的華許，出線勝算隨之大增。Renaissance總經研究公司分析師杜塔說：「哈塞特垮了，只會協助華許。眾所周知，華許整個職涯一直是鷹派。他痛恨通膨，即使在通膨一直低於Fed目標時亦然。」

華許在2006年至2011年擔任Fed理事期間，大聲疾呼力促提高利率預防通膨，即使在金融海嘯爆發後經濟最嚴峻的時刻亦然。他還主張Fed必須力行「體制改革」，並強烈批評量化寬鬆（QE）措施，這兩點與財長貝森特的觀點不謀而合。

不過，觀察家指出，華許長年來對通膨示警，2024年重申此顧慮，但到2025年就絕口不提，變得熱烈支持Fed降低借貸成本。立場突然由「鷹」轉「鴿」，令許多人錯愕。

專家看華許掌舵的Fed貨幣政策走向

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼就批評，華許會見政治風向轉變立場--在金融海嘯過後亟需降息提振成長時，搖旗吶喊力促升息，因為是民主黨主政；現在，通膨率長期高於Fed的2%目標，他卻改口支持降利率，因為如今是共和黨當家。克魯曼認為，一旦華許坐上主席大位，Fed很快就會淪為「政治化」機構，步上美國其他聯邦機構遭政治力染指的後塵。

布希時代曾與華許共事、現任Beacon政策顧問公司執行合夥人的麥洛對華許的評語是：「他長年抱怨實際上並不存在的通膨，如今顯然已改口。人們會喜歡他，因為他履歷漂亮，似乎有能力勝任其職，但顯然他毫無核心信念可言。」

今年稍早，Evercore ISI分析師團隊表示，華許若當上Fed主席，至少在今年底之前，「鴿聲會像哈塞特一般嘹亮」，意味在就任之初會迎合川普意向多次降利率；但到2027年或2028年，隨著經濟變得過熱，華許可能恢復「鷹派」本色。

有助強化市場對Fed抗通膨信心

德意志銀行分析師團隊上月也發布研究報告說，華許近來雖主張降利率，「我們認為，結構性而言，他並非鴿派。（2008年全球金融海嘯前後）他擔任理事時，觀點時常比同事還要鷹派，在資產負債表議題上尤然」。

由於市場印象中的華許骨子裡是「鷹」派，這也是為什麼他篤定贏得川普提名的消息傳出後，金價應聲跌破5,000美元、銀價摔落100美元的原因。

BMO資本市場分析師林根認為，就央行獨立性而言，華許是比哈塞特更佳的選擇，更能博得市場信任。事實上，摩根大通執行長戴蒙之前就對華許公開表示支持。

林根說：「我們的看法是，華許對市場而言會是『中性』的選擇，不會觸發重大的價格行為。」他指出，憑華許的經歷和聲譽，顯示他有能力在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）凝聚共識。

