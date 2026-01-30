川普提名華許任Fed主席 觀察人士：若鮑爾留任理事恐稀釋影響力

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
華許將成為新任美國聯準會主席。美聯社

美國總統川普30日表示，他提名華許（Kevin Warsh）出任美國聯邦準備理事會（Federal Reserve Board）新任主席。川普在他的Truth Social平台上宣布了這項人事決定。

華許曾在2006年由前總統小布希任命為聯準會理事，並在金融危機前後擔任五年理事。近年來，他與億萬富翁投資人史丹利．杜肯米勒（Stanley Druckenmiller）合作，並在胡佛研究所（Hoover Institution）等學術機構擔任職務。

如果獲得參議院確認，華許將領導一個近月來面臨川普強烈壓力的聯準會。川普要求大幅降息，這可能刺激經濟成長，但也有引發通膨的風險。自去年九月以來，聯準會已三度降息，最近一次是在 12 月 10 日。不過，聯準會官員本月稍早的預測顯示，他們預期今年僅會再降息一次。

華許今年稍早曾表示，他對降息持開放態度，並嚴厲批評聯準會近年的通膨處理，認為央行陷入「公信力危機」，需要「政權更替」。但他也強調，聯準會維持貨幣政策獨立性是「至關重要」的。

華許被提名接替即將卸任的主席鮑爾。鮑爾因降息步調過慢而屢遭川普斥責。川普曾稱他是「笨蛋」、「倔驢」以及「太遲先生」，甚至揚言要解職。

本月稍早，鮑爾在一段突如其來的影片中宣布，聯準會收到傳票，威脅要以刑事罪名起訴他，理由是央行在華府總部的高價翻修計畫。鮑爾認為，這項調查是企圖恐嚇聯準會，干預其利率決策，破壞獨立性。白宮則表示，川普並未指示司法部發出傳票。

鮑爾最初是在 2018 年由川普任命為主席，之後又在拜登任內獲得第二個四年任期。

經濟學家羅格夫今年稍早在一篇評論中指出，華許「備受推崇」，但「比鮑爾更偏鷹派」，也就是更傾向支持高利率。

圍繞鮑爾的爭議可能使華許的確認更困難。多位共和黨參議員嚴厲批評司法部的傳票，北卡羅來納州參議員湯姆·提利斯甚至誓言，在「法律問題完全解決之前」將反對所有聯準會人事提名。

一些聯準會觀察人士也認為，傳票事件可能讓鮑爾更傾向在主席任期五月屆滿後，繼續留在七人理事會中擔任普通理事。大多數前主席在卸任後都選擇辭職，但鮑爾可留任至 2028 年初，這將稀釋川普的影響力。

聯準會 川普 鮑爾 華許

