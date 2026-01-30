聽新聞
確定是他！川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變
美國總統川普30日在Truth Social貼文宣布，提名華許（Kevin Warsh）擔任下任聯準會（Fed）主席，長達五個月的遴選過程告一段落。美元維持漲勢。
現年55歲的華許於2006至2011年擔任Fed理事，任內橫跨金融危機時期，長期以重視通膨風險、強調政策紀律著稱，屬於典型的鷹派人物。
不過，他近幾個月的立場出現微妙轉變。華許近期公開主張降低借貸成本，立場與川普一致，與其過往通膨鷹派形象形成反差。
