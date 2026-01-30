快訊

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

強調降低利率、不會打房 川普：為保障擁房者「想讓房價漲起來」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普表示，為了保障擁房者，他會提高房價而非打壓。法新社
美國總統川普表示，為了保障擁房者，他會提高房價而非打壓。法新社

美國總統川普29日在內閣會議上表示，他會讓房屋持有者變得更富有，將把房屋價格維持在高檔，不會打壓房價「讓工作不認真的人也買得起房」。

川普說：「我們會讓買房變得更輕鬆，我們要降低利率」。他說，他想保障房屋持有者，讓他們這輩子第一次真正感覺良好，覺得自己是有錢人。

他指出，外界有許多關於政府將壓低房價的聲浪，但他不會這麼做，「我會為了擁房者提高房價，他們可以確保這件事會發生」。

房屋 川普 美國 內閣

延伸閱讀

再揮大刀！川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

川普宣布「國家緊急狀態」劍指古巴石油供應國

烏克蘭嚴寒 川普稱普亭同意停火一周 克宮未證實消息

川普30日宣布Fed主席人選 華許白宮會面後呼聲最高

相關新聞

鷹派的華許掌舵聯準會？降息預期驟冷 美元、美債急拉

市場開始為美國總統川普將提名前聯準會理事華許擔任下一任聯準會主席進行定價。由於他被視為相對鷹派人選，美元應聲走強、美債殖...

強調降低利率、不會打房 川普：為保障擁房者「想讓房價漲起來」

美國總統川普29日在內閣會議上表示，他會讓房屋持有者變得更富有，將把房屋價格維持在高檔，不會打壓房價「讓工作不認真的人也...

參院兩黨與白宮達撥款協議 避免政府關門

聯邦政府原本可能30日午夜停擺前，白宮、參院民主黨團與共和黨領導層於最後關頭達成跨黨派協議，為本財政年度剩餘期間內「絕大...

不滿聯邦開支過高 7共和黨參議員投票反對撥款法案

共和黨七位參議員，因為擔憂聯邦赤字不斷膨脹，並認為所謂的「小型綜合撥款法案」(appropriations minibu...

2024年美國人預期壽命79歲創新高 男女差距縮小

美國疾病防治中心（CDC）的國家衛生統計中心（NCHS）29日發布報告顯示，由於新冠疫情消退、美國各種主要死因的死亡率下...

政府若部分停擺 糧食券仍正常發放…還有這些機構也不影響

聯邦政府再度面臨部分關門的風險，隨著國會民主黨議員要求在一項全面撥款方案中，納入對移民與海關執法局(ICE)政策的調整，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。