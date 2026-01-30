鷹派的華許掌舵聯準會？降息預期驟冷 美元、美債急拉

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前聯準會理事華許接掌聯準會的呼聲高，市場降息預期驟冷。路透社
市場開始為美國總統川普將提名前聯準會理事華許擔任下一任聯準會主席進行定價。由於他被視為相對鷹派人選，美元應聲走強、美債殖利率攀升，股市、黃金與加密貨幣同步承壓，顯示投資人正快速調整對未來貨幣政策的預期。

川普周四晚間預告即將公布人選，稱結果不會太令人意外，且是多年前就可能上任的人物，並計畫周五上午對外宣布。

博弈市場數據顯示，華許出線機率在亞洲交易時段一度升破80%。現年53歲的沃許於2006年至2011年擔任聯準會理事，任內橫跨金融危機時期，長期以重視通膨風險、強調政策紀律著稱，屬於典型的鷹派人物。

不過，他近幾個月的立場出現微妙轉變。華許近期公開主張降低借貸成本，立場與川普一致，與其過往通膨鷹派形象形成反差。

Lombard Odier資深總經策略師Homin Lee指出，在當前獨特的政治環境下，華許實際的貨幣政策意圖不易判定，不宜過度外推其過往言論，但那些立場顯示他具備一定的特立獨行色彩。

市場反應相當直接：MSCI亞洲股票指數下跌，美股期貨走弱，美國10年期公債殖利率上揚約3個基點。美元兌主要貨幣全面走升，現貨金價下跌3.6%至每英兩5,184.21美元，現貨銀價重挫5%至109.97美元，比特幣跌至近兩個月低點。交易員普遍認為，這反映投資人正下修對未來快速降息的押注。

ITC Markets資深分析師Sean Callow指出，無論華許近期如何表態，市場並未忘記他長期偏鷹的紀錄，這也是美元與殖利率走高的原因之一。

彭博策略師指出，亞洲時段罕見出現美債殖利率曲線走陡，顯示投資人正提前為可能更偏向紀律與正統的聯準會政策環境進行防禦布局。

