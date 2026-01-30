影／眼紅？川普稱「我很懂中國」警告施凱爾訪中很危險

西方國家領導人有感於美國總統川普行事難以預測，紛紛前往中國大陸訪問，試圖在美中兩強之間尋求平衡，英國首相施凱爾是最新一位。他在訪中期間讚揚重啟英中關係所帶來的經濟效益。川普則於29日警告英國，提醒倫敦不要與北京做生意。

路透報導，施凱爾29日與中國國家主席習近平進行長達三小時的會談，呼籲雙方建立「更成熟的關係」，包括改善市場准入、降低關稅及推動投資協議，會中也談及足球與莎士比亞。另一方面，人在華府的美國總統川普在甘迺迪中心出席電影《Melania》首映前，被問及英中關係轉趨緊密時回應說：「嗯，他們這樣做是非常危險的。」

川普告訴記者：「他們這樣做是非常危險的，而且我認為，對加拿大而言，與中國做生意甚至更加危險。加拿大目前的情況並不好，表現得很差，你不能把中國當作解決問題的答案。」他並說：「我非常了解中國，也知道習主席是我的朋友，我對他非常熟悉，但這是一個很難跨越的重大障礙。」

連結：https://x.com/RpsAgainstTrump/status/2017068042035855751?s=20

英國首相官邸發言人及中國外交部均未立即回應相關詢問。

加拿大總理卡尼近期訪問中國大陸並與北京達成經濟協議後，計畫於4月訪問中國的川普隨即於上周威脅對加拿大徵收關稅。另一方面，在川普就中英關係發表相關意見前，美國商務部長盧特尼克已表示，施凱爾對中國的努力不太可能取得回報。

盧特尼克受訪時指出：「中國是全球最大的出口國，當你試圖向他們出口時，會發現他們非常、非常難打交道。所以，如果英國想向中國出口，祝他們好運，但恐怕不太可能。」

被問及川普是否可能比照對加拿大的作法、以加徵關稅威脅英國時，盧特尼克表示，加拿大的情況不太一樣。他說：「加拿大說，世界上有兩個大國，我們想選擇要與哪一個進行貿易，大概就是這種說法。」並補充指出：「除非英國首相真的對美國採取對抗立場，還說出一些很難聽的話，否則我有點懷疑。」