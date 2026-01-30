川普與民主黨稱達成協議 美政府關門危機暫緩

美國總統川普今天對聯邦參議院共和、民主兩黨協商達成的支出協議表示支持，這項協議可避免政府關門；同時國會議員將繼續協商限制移民執法人員行動的措施，不過，川普坦言政府關門仍可能發生。

路透社報導，川普向媒體表示：「這有可能發生。我不知道。」

目前還不清楚聯邦眾議院是否將同意這項協議或何時將進行表決。聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson）今天稍早指出，要讓正在休假的議員在2月2日復會前趕回華府恐有難度。

這意味著部分聯邦政府機關本週末可能短暫關閉。

這項協議將針對激進移民執法手段的辯論與整體預算案分開處理。國會必須在明天午夜前通過這項撥款案，才能確保五角大廈與衛生及公共服務部等機構的運作不致中斷。

川普在社群媒體發文表示：「希望共和黨與民主黨都能投下現在極其需要的跨黨派『贊成』票。」

上週末，移民執法人員在明尼阿波利斯市（Minneapolis）開槍擊斃第2名美國公民，引發參議院民主黨人不滿，曾揚言將阻擋撥款案，藉此迫使川普約束監督聯邦移民執法行動的國土安全部。

根據協議內容，國土安全部預算將自整體預算案中剔除，讓國會得以迅速通過整體撥款法案，並避免1月31日發生政府局部停擺。

國土安全部的經費將延長兩週，讓協商人員有時間就移民執法手段達成協議。參議院民主黨人要求對聯邦移民執法人員實施新的限制，包括終止流動巡邏、禁止戴面罩以及強制配戴隨身攝影機。