快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

現任總統告國稅局和財政部！川普為稅務資料外洩興訟 求償100億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普與兩個兒子以及其家族企業川普集團，日前於邁阿密聯邦法院對美國國稅局及財政部提起訴訟，指控兩機構未能善盡職責，防範原告私密稅務資料外洩，並求償至少100億美元。

訴狀指出，前國稅局員工、後來擔任外包顧問公司承包商的Charles “Chaz” Littlejohn，於2019至2020年間，非法將川普家族與企業的報稅資料洩漏給媒體，是國稅局與財政部監管失職。

Littlejohn已於2023年10月認罪，承認一項非法揭露稅務資訊的罪名，目前正在服五年有期徒刑。訴訟文件指出，他坦承曾向紐約時報洩漏川普的稅務資料，並向調查媒體ProPublica提供多名富豪的稅務紀錄。

訴狀反駁ProPublica後續報導中提及稅務文件存在詐欺跡象的說法，強調那是受訪學者的個人觀點，並非事實認定。原告稱相關報導已對其名譽、財務與公眾形象造成嚴重損害。

這項訴訟提交的前三天，財政部長貝森特宣布，終止與諮詢公司博思艾倫（Booz Allen Hamilton）的所有合約。該公司正是Littlejohn所屬的外包公司。

川普以在任總統之姿對自身行政部門提告極為罕見，且鉅額索賠引發外界對利益衝突的質疑。

川普 財政 美國

延伸閱讀

施凱爾晤習近平 川普警告英國與中國做生意危險

影／川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」

川普突襲宣布美東時間明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」

川普稱將取消加拿大製飛機認證 揚言祭50%關稅

相關新聞

川普突襲宣布美東時間明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」

路透報導，美國總統川普29日表示，計畫於30日宣布接替聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾的人選。他當天在甘迺迪中心受訪時指...

現任總統告國稅局和財政部！川普為稅務資料外洩興訟 求償100億美元

美國總統川普與兩個兒子以及其家族企業川普集團，日前於邁阿密聯邦法院對美國國稅局及財政部提起訴訟，指控兩機構未能善盡職責，...

聯準會主席接班揭曉在即 川普周五上午宣布人選

美國總統川普表示將於周五上午公布下任聯準會（Fed）主席提名人選，長達五個月的遴選過程即將結束。

美參院就撥款法案達成協議 避免聯邦政府關門

美國聯邦政府將於美東時間1月30日午夜面臨關門停擺之際，參議院民主黨團已與共和黨及白宮達成協議，為本財政年度剩餘期間的大...

川普批示威場合不該攜槍 槍枝立場引發保守派質疑

針對24日明尼蘇達州抗議移民執法時發生致命槍擊事件，美國總統川普發言，批評示威場合不應該帶槍，對槍枝立場與過往不同，引發...

避免政府再現關門危機 川普與民主黨協商法案

美國總統川普與民主黨參議院高層正進行磋商，擬將國土安全部經費與整體支出法案分開，並協商對移民局特工人數訂定新限制，避免聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。