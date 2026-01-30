現任總統告國稅局和財政部！川普為稅務資料外洩興訟 求償100億美元

美國總統川普與兩個兒子以及其家族企業川普集團，日前於邁阿密聯邦法院對美國國稅局及財政部提起訴訟，指控兩機構未能善盡職責，防範原告私密稅務資料外洩，並求償至少100億美元。

訴狀指出，前國稅局員工、後來擔任外包顧問公司承包商的Charles “Chaz” Littlejohn，於2019至2020年間，非法將川普家族與企業的報稅資料洩漏給媒體，是國稅局與財政部監管失職。

Littlejohn已於2023年10月認罪，承認一項非法揭露稅務資訊的罪名，目前正在服五年有期徒刑。訴訟文件指出，他坦承曾向紐約時報洩漏川普的稅務資料，並向調查媒體ProPublica提供多名富豪的稅務紀錄。

訴狀反駁ProPublica後續報導中提及稅務文件存在詐欺跡象的說法，強調那是受訪學者的個人觀點，並非事實認定。原告稱相關報導已對其名譽、財務與公眾形象造成嚴重損害。

這項訴訟提交的前三天，財政部長貝森特宣布，終止與諮詢公司博思艾倫（Booz Allen Hamilton）的所有合約。該公司正是Littlejohn所屬的外包公司。

川普以在任總統之姿對自身行政部門提告極為罕見，且鉅額索賠引發外界對利益衝突的質疑。