川普30日宣布Fed主席人選 華許白宮會面後呼聲最高

美國總統川普表示將於30日宣布下任聯準會主席人選；知情人士透露，熱門候選人之一的前聯準會官員華許（KevinWarsh）今天赴白宮與川普會面。

華爾街日報指出，川普今天稍早才說將於下週宣布人選，但在與華許會面後，晚間改口說將於明天公布。

川普告訴媒體，現打算30日上午公布聯準會主席人選，還說「會是位金融界人盡皆知的人，很多人認為這人其實幾年前就該坐上這個位子」他8年前曾考慮任命華許，但最後選擇現任主席鮑爾（JeromePowell）。

鮑爾後來在拜登上台後續任，將於今年5月屆滿。川普後來很快便對選擇鮑爾感到不滿，多次批評聯準會未能更快降息。

負責遴選新任聯準會主席人選的財長貝森特（ScottBessent）向川普提交4位最終候選名單，分別是前聯準會理事華許、貝萊德集團（BlackRock）高層芮德（Rick Rieder）、由川普於2020年任命的現任聯準會理事華勒（Christopher Waller）及白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。

華爾街日報指出，現年55歲的華許長期以來就一直為重返他曾任職的聯準會鋪路，這些年也沒少批評過聯準會決策。華許擔任聯準會理事期間在2008至2009年華府拯救金融危機時曾在幕後扮演關鍵角色，2017年角逐聯準會主席時敗給鮑爾。

這回華許在立場上更接近川普。他一改多年支持自由貿易立場，轉為擁護川普的關稅政策，並於去年呼籲聯準會應更快降息。

聯準會主席人事需獲參議院同意，當前司法部對聯準會的刑事調查恐成變數；參議院銀行委員會主導這項人事審查，但委員會成員、共和黨籍聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）放話，在司法部調查結束前他會阻擋所有川普提名的聯準會主席人選。

市場預測網站Polymarket顯示，華許獲提命的機率高達 87%，芮德降至僅8%；另一預測網站Kalshi給出的華許獲提名機率也達86%領先群雄。

聯準會28日將利率維持在3.5%至3.75%區間不變，一改去年7月以來連3降。

美國投資銀行顧問公司艾維克（Evercore ISI）的分析師今年稍早預測，若華許出任聯準會主席，至少到今年年底前都會支持更低利率；芮德則是近日在CNBC專訪時，主張將利率降至3%。

財經新聞網CNBC報導，川普今天藉出席以夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為主題的電影「梅蘭妮亞」（Melania）首映會時，表示明天上午將宣布聯邦準備理事會（Fed）新任主席人選。

川普稱這場為尋找接替現任主席鮑爾人選而歷時5個月的過程即將劃下句點，「我明天早上會宣布聯準會主席人選」。

遴選鮑爾接班人的程序自去年9月展開，當時共有11名候選人，經財長貝森特負責篩選後，最後減為4人。

至於鮑爾5月卸任主席後的動向尚不明朗，他可選擇繼續完成剩餘兩年的理事任期。