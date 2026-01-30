梅蘭妮亞紀錄片華府首映 亞馬遜砸重金惹議

快訊

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的紀錄片今天在華府地區舉行首映會，內容一窺她的丈夫川普總統重返權力舞台的幕後花絮。這部片由網購巨商亞遜出資數千萬美元贊助。

這部名為「梅蘭妮亞」（Melania）的紀錄片，今天在剛易名的「川普－甘迺迪中心」（Trump-KennedyCenter）舉行紅毯首映會，梅蘭妮亞和丈夫親臨現場。

法新社報導，梅蘭妮亞的新作票房不佳。而亞馬遜（Amazon）支付巨資是否在向總統示好，也引發各界質疑。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近來與川普關係明顯拉近，不僅在川普就職典禮上獲得頭等貴賓席，他更要求旗下「華盛頓郵報」（The Washington Post）偏重親商社論。

美國媒體指出，亞馬遜為這部電影支付4000萬美元的播映權利金，梅蘭妮亞身為執行製作人將分得70％；而迪士尼（Disney）先前只願支付1400萬美元，是出價次高的。

此外，亞馬遜還投入驚人的3500萬美元行銷，包括電視廣告、戶外看板、以及今天首映會由25家戲院同步播映。

這部片預定30日全球上映，在Amazon Prime獨家播映。川普在自家社群平台Truth Social發文說，「梅蘭妮亞」紀錄片是「非看不可」。

但在社群網站上，這部影片及其宣傳活動均遭網友吐槽，有許多人分享美國影城票房零銷售的截圖。

