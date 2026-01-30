川普簽行政命令 揚言對古巴石油供應國家加徵關稅

美國總統川普今天簽署一項行政命令指出，古巴政府的作為對美國國安及外交政策造成極大威脅，因此可能會對任何直接或間接向古巴銷售或提供石油的國家加徵關稅。此舉恐進一步重創這個已深陷能源危機的加勒比海島國。

這項行政命令寫道，古巴政府已採取對美國造成傷害並構成威脅的行動，該政權和多個與美抱持敵意的國家、跨國恐怖組織及惡意行為者結盟，並提供支持，包括俄羅斯政府、中國政府、伊朗政府及哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）等組織。「舉例而言，古巴公然接納美國的危險對手，邀請他們在古巴部署先進的軍事與情報能力，直接威脅美國的國家安全」。

不僅如此，行政命令還指出，古巴共產政權支持恐怖主義並透過移民和暴力手段破壞區域穩定，這類行徑違背美國利益與外交政策。

因此，川普（Donald Trump）在行政命令中表示，他認為有必要建立一套關稅系統，可能針對直接、間接銷售或提供石油給古巴的國家，其輸美商品加徵關稅。相關部會首長將研擬相關措施並提交建議，交由川普做最後決定。

美聯社報導，川普政府此舉恐進一步重創已深陷能源危機的古巴，也讓墨西哥面臨壓力。

據報導，古巴的能源與經濟危機持續加劇，部分原因來自美國施加的嚴格經濟制裁。長期以來，古巴高度依賴外國援助及來自墨西哥、俄羅斯和委內瑞拉等盟友的石油供應。

不過，美軍1月初發動軍事行動逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，情勢出現轉變。川普已表示，委內瑞拉的石油將不再輸往古巴，還稱古巴政府瀕臨垮台。

華爾街日報日前報導，川普政府評估認為古巴經濟已近乎崩潰，自從失去馬杜洛這個重要靠山後，古巴政府比以往任何時候都更為脆弱。經濟學家分析，古巴石油在數週內恐將耗盡，經濟運作可能陷入停擺。