快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

川普簽行政命令 揚言對古巴石油供應國家加徵關稅

中央社／ 記者侯姿瑩華盛頓29日專電

美國總統川普今天簽署一項行政命令指出，古巴政府的作為對美國國安及外交政策造成極大威脅，因此可能會對任何直接或間接向古巴銷售或提供石油的國家加徵關稅。此舉恐進一步重創這個已深陷能源危機的加勒比海島國。

這項行政命令寫道，古巴政府已採取對美國造成傷害並構成威脅的行動，該政權和多個與美抱持敵意的國家、跨國恐怖組織及惡意行為者結盟，並提供支持，包括俄羅斯政府、中國政府、伊朗政府及哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）等組織。「舉例而言，古巴公然接納美國的危險對手，邀請他們在古巴部署先進的軍事與情報能力，直接威脅美國的國家安全」。

不僅如此，行政命令還指出，古巴共產政權支持恐怖主義並透過移民和暴力手段破壞區域穩定，這類行徑違背美國利益與外交政策。

因此，川普（Donald Trump）在行政命令中表示，他認為有必要建立一套關稅系統，可能針對直接、間接銷售或提供石油給古巴的國家，其輸美商品加徵關稅。相關部會首長將研擬相關措施並提交建議，交由川普做最後決定。

美聯社報導，川普政府此舉恐進一步重創已深陷能源危機的古巴，也讓墨西哥面臨壓力。

據報導，古巴的能源與經濟危機持續加劇，部分原因來自美國施加的嚴格經濟制裁。長期以來，古巴高度依賴外國援助及來自墨西哥、俄羅斯和委內瑞拉等盟友的石油供應。

不過，美軍1月初發動軍事行動逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，情勢出現轉變。川普已表示，委內瑞拉的石油將不再輸往古巴，還稱古巴政府瀕臨垮台。

華爾街日報日前報導，川普政府評估認為古巴經濟已近乎崩潰，自從失去馬杜洛這個重要靠山後，古巴政府比以往任何時候都更為脆弱。經濟學家分析，古巴石油在數週內恐將耗盡，經濟運作可能陷入停擺。

古巴 美國 川普

延伸閱讀

川普稱俄同意暫停對烏開火 澤倫斯基：盼美確保承諾

川普稱將取消加拿大製飛機認證 揚言祭50%關稅

川普對加拿大揮關稅大棒！撤銷龐巴迪等飛機廠商認證 威脅加徵50%關稅

川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高

相關新聞

聯準會主席接班揭曉在即 川普周五上午宣布人選

美國總統川普表示將於周五上午公布下任聯準會（Fed）主席提名人選，長達五個月的遴選過程即將結束。

美參院就撥款法案達成協議 避免聯邦政府關門

美國聯邦政府將於美東時間1月30日午夜面臨關門停擺之際，參議院民主黨團已與共和黨及白宮達成協議，為本財政年度剩餘期間的大...

川普批示威場合不該攜槍 槍枝立場引發保守派質疑

針對24日明尼蘇達州抗議移民執法時發生致命槍擊事件，美國總統川普發言，批評示威場合不應該帶槍，對槍枝立場與過往不同，引發...

避免政府再現關門危機 川普與民主黨協商法案

美國總統川普與民主黨參議院高層正進行磋商，擬將國土安全部經費與整體支出法案分開，並協商對移民局特工人數訂定新限制，避免聯...

愛美變災難！做美甲意外感染 美國女子被迫截肢

美國賓州一名女子只是去美甲店做指甲，卻在短短幾天內，從手指發麻演變成細菌感染，最後被迫截肢，讓她痛苦不堪。

影／有捐有保庇？牧師要信徒90秒內捐30萬元 「神才祝福你變富翁」

美國佛羅里達州一名牧師近日引爆爭議，被指控在一場特會要求信徒奉獻一萬美元（約新台幣31萬5,000元），而且還要在90秒內決定捐出，只有捐了的人才會被上帝「祝福」成為富翁。誇張發言的片段在社群媒體上瘋傳，引發外界反彈與批評。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。