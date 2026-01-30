川普：盼無需對伊朗動武 計劃就核協議舉行會談
美國總統川普今天表示，他希望能避免對伊朗採取軍事行動，並說他計劃與德黑蘭舉行進一步會談，討論可能的核協議。
法新社報導，川普在出席關於妻子梅蘭妮亞（Melania）的紀錄片首映會時告訴記者：「我在第一任期內強化了軍力，現在我們有一支部隊正在前往一個叫做伊朗的地方，希望我們不要動用它。」
被問到是否將與伊朗進行會談時，川普補充說：「我以前談過，現在也正計劃這麼做。沒錯，我們現在有很多非常龐大、非常強大的軍艦正駛往伊朗，如果我們不必動用它們，那會是很棒的事。」
美國總統川普28日呼籲伊朗重返談判桌就核子武器達成協議，否則將遭到比上回嚴重許多的美國攻擊。
當時他在社群媒體發文表示：「希望伊朗很快將坐上談判桌來協商一份公平公正的協議，不要有核子武器，讓協議對各方都有利。時間所剩不多了，這是真正關鍵所在！」
川普還提到，他上次對德黑蘭發出警告後，去年6月伊朗便遭到美國軍事打擊。他寫道：「下一次攻擊將會嚴重得多！別讓那種事再度發生。」
