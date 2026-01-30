快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

川普：盼無需對伊朗動武 計劃就核協議舉行會談

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他希望能避免對伊朗採取軍事行動，並說他計劃與德黑蘭舉行進一步會談，討論可能的核協議。

法新社報導，川普在出席關於妻子梅蘭妮亞（Melania）的紀錄片首映會時告訴記者：「我在第一任期內強化了軍力，現在我們有一支部隊正在前往一個叫做伊朗的地方，希望我們不要動用它。」

被問到是否將與伊朗進行會談時，川普補充說：「我以前談過，現在也正計劃這麼做。沒錯，我們現在有很多非常龐大、非常強大的軍艦正駛往伊朗，如果我們不必動用它們，那會是很棒的事。」

美國總統川普28日呼籲伊朗重返談判桌就核子武器達成協議，否則將遭到比上回嚴重許多的美國攻擊。

當時他在社群媒體發文表示：「希望伊朗很快將坐上談判桌來協商一份公平公正的協議，不要有核子武器，讓協議對各方都有利。時間所剩不多了，這是真正關鍵所在！」

川普還提到，他上次對德黑蘭發出警告後，去年6月伊朗便遭到美國軍事打擊。他寫道：「下一次攻擊將會嚴重得多！別讓那種事再度發生。」

伊朗 川普 美國

延伸閱讀

川普稱俄同意暫停對烏開火 澤倫斯基：盼美確保承諾

川普稱將取消加拿大製飛機認證 揚言祭50%關稅

川普對加拿大揮關稅大棒！撤銷龐巴迪等飛機廠商認證 威脅加徵50%關稅

川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高

相關新聞

聯準會主席接班揭曉在即 川普周五上午宣布人選

美國總統川普表示將於周五上午公布下任聯準會（Fed）主席提名人選，長達五個月的遴選過程即將結束。

美參院就撥款法案達成協議 避免聯邦政府關門

美國聯邦政府將於美東時間1月30日午夜面臨關門停擺之際，參議院民主黨團已與共和黨及白宮達成協議，為本財政年度剩餘期間的大...

川普批示威場合不該攜槍 槍枝立場引發保守派質疑

針對24日明尼蘇達州抗議移民執法時發生致命槍擊事件，美國總統川普發言，批評示威場合不應該帶槍，對槍枝立場與過往不同，引發...

避免政府再現關門危機 川普與民主黨協商法案

美國總統川普與民主黨參議院高層正進行磋商，擬將國土安全部經費與整體支出法案分開，並協商對移民局特工人數訂定新限制，避免聯...

愛美變災難！做美甲意外感染 美國女子被迫截肢

美國賓州一名女子只是去美甲店做指甲，卻在短短幾天內，從手指發麻演變成細菌感染，最後被迫截肢，讓她痛苦不堪。

影／有捐有保庇？牧師要信徒90秒內捐30萬元 「神才祝福你變富翁」

美國佛羅里達州一名牧師近日引爆爭議，被指控在一場特會要求信徒奉獻一萬美元（約新台幣31萬5,000元），而且還要在90秒內決定捐出，只有捐了的人才會被上帝「祝福」成為富翁。誇張發言的片段在社群媒體上瘋傳，引發外界反彈與批評。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。