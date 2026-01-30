快訊

聯準會主席接班揭曉在即 川普周五上午宣布人選

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普表示，將於周五上午公布下任聯準會（Fed）主席提名人選。美聯社
美國總統川普表示將於周五上午公布下任聯準會（Fed）主席提名人選，長達五個月的遴選過程即將結束。

川普周四晚間在華府出席第一夫人紀錄片《梅蘭妮亞》首映時，被問及何時對外宣布決定，他回應「明天上午」。

川普多次表明，將透過人事任命影響利率政策，尋找既能獲市場接受、又認同更快降息取向的人選。他未透露姓名，但形容新主席「不會太令人意外」，且是金融圈耳熟能詳的人物，並暗示「不少人認為，這個人幾年前就可能上任」。

白宮9月啟動遴選，名單最初有11人，包括前任及現任聯準會官員、經濟學家與華爾街投資專業人士。財長貝森特負責初篩，名單先縮至五人、再減到最後四人，據信是前聯準會理事沃許、白宮國家經濟會議主任哈塞特、現任聯準會理事華勒，以及貝萊德固定收益投資長李德。

預測市場一度押注哈塞特領先，其後轉向沃許，而過去幾天李德聲勢看漲。周四晚間情況翻轉，Kalshi平台顯示，沃許有80%的壓倒性優勢。市場反應方面，在亞洲周五交易時段，美國基準公債殖利率走高。

行政部門消息人士透露，沃許周四現身白宮。但白宮官員否認臆測，強調川普將在適當時點公布，提前揣測沒有意義。

彭博報導，提名後的參院審查恐不順利。共和黨籍參院銀行委員會成員提利斯（Thom Tillis）揚言，在司法部完成對聯準會總部整修案的調查前，將阻擋任何川普的聯準會人事案。這項調查涉及現任主席鮑爾赴國會作出的證詞，加劇外界對聯準會獨立性面臨威脅的擔憂。

川普宣布人選，意味川普與聯準會在利率政策上的長期角力進入新階段。川普直言，美國「付給聯準會的利息太高」，利率應比現在低兩到三個百分點。聯準會周三維持利率不變，這是在2025年末連續三次降息後作出的決議。

聯準會 川普 白宮

