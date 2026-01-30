是否解除AI防護措施 美戰爭部與Anthropic立場分歧

快訊

中央社／ 華盛頓／舊金山29日綜合外電報導

三名知情人士告訴路透社，美國戰爭部與人工智慧（AI）開發商Anthropic就是否可能取消防護措施上立場分歧。這些防護措施若被取消，可能讓政府用其技術自動鎖定武器目標，並在美國境內進行監控。

相關討論被視為一項早期試金石，檢驗矽谷（Silicon Valley）在歷經多年緊張關係後重獲華府信任，是否能影響美國軍方及情報人員在戰場上部署日益強大AI系統的方式。

6名要求匿名的知情人士指出，在一項金額高達2億美元合約下，美國戰爭部與Anthropic經過數週談判後，目前陷入僵局。

Anthropic對其AI工具可如何使用的立場，導致與川普政府之間分歧進一步升高，相關細節之前未曾被報導。

知情人士表示，依據戰爭部1月9日發布的AI戰略備忘錄，官員主張只要符合美國法律，政府就應能部署商用AI技術，而不受企業使用政策的限制，

美國戰爭部發言人未立即回應置評請求。

Anthropic聲明指出，其AI技術「已被美國政府廣泛用於國家安全任務，我們與戰爭部就如何持續推進相關工作正進行富有成效的討論」。

Anthropic是去年獲戰爭部合約的主要AI開發商之一，其他包括Alphabet旗下的谷歌（Google）、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的xAI及OpenAI。

Anthropic長期聚焦美國國家安全，同時公司高層也致力於界定負責任的使用方式。美國新聞網站Semafor曾報導，Anthropic的立場已引發與川普政府間的衝突。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）本週在個人部落格發文警告，AI應在「所有支援國防方面發揮作用，但不應讓我們變得更像是我們的專制對手」。

阿莫戴是Anthropic共同創辦人之一，他曾在社群媒體平台X發文，批評美國在明尼阿波利斯（Minneapolis）進行移民執法行動時，發生公民遭到致命槍擊，形容此事「駭人聽聞」。

