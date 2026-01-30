美參院就撥款法案達成協議 避免聯邦政府關門

美國聯邦政府將於美東時間1月30日午夜面臨關門停擺之際，參議院民主黨團已與共和黨及白宮達成協議，為本財政年度剩餘期間的大部分政府運作提供資金，並同步採取臨時措施，在持續就約束移民執法人員行動的相關規範進行談判期間，避免政府運作出現中斷。

美國總統川普在真實社群發文警告，唯一可能拖慢美國發展腳步的，「就是另一場長期且具有破壞性的政府關門」。他強調，自己正與國會密切合作，「確保政府能夠毫無延誤地獲得完整撥款」。

川普並宣布，國會共和、民主兩黨已達成共識，讓絕大部分政府運作資金可一路支應至9月，同時也為國土安全部（DHS）提供延長撥款，包括海岸防衛隊。他呼籲共和、民主兩黨議員都能投下「非常迫切需要的」跨黨派「贊成」票。

紐約時報與CNN報導，參議院民主黨領袖舒默的辦公室指出，這項跨黨派撥款協議內容包括將民主黨要求的5項跨黨派撥款法案分開處理，並為DHS提供為期兩週的臨時撥款延期；參議院共和黨領導層目前正著手安排於美東時間29日晚間進行表決。

DHS撥款延期兩週，正是參議院民主黨團一直力推的時程，且期限也比白宮最初提出的方案更短。有兩位消息人士表示，這項協議顯示共和黨領導層已向民主黨的要求靠攏。然而，即便參議院通過更新後的方案，席次差距微小的眾議院也必須返回華府舉行表決，最終批准時間可能延後至2月2日。

國會領袖29日晚間正向各自黨團成員徵詢意見，以確認是否有任何參議員會反對迅速通過這項支出協議。任何一位參議員提出反對，都可能使法案功敗垂成。目前仍不清楚，在參議院通過這些撥款法案後，眾議院能以多快速度、以及是否會處理相關法案；眾議院議長強生也尚未承諾眾議院復會的確切時間。