快訊

不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

國造蜂眼雷達升級鷹眼 美製哨兵雷達登台互別苗頭

聽新聞
0:00 / 0:00

美參院就撥款法案達成協議 避免聯邦政府關門

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普29日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。歐新社
美國總統川普29日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。歐新社

美國聯邦政府將於美東時間1月30日午夜面臨關門停擺之際，參議院民主黨團已與共和黨及白宮達成協議，為本財政年度剩餘期間的大部分政府運作提供資金，並同步採取臨時措施，在持續就約束移民執法人員行動的相關規範進行談判期間，避免政府運作出現中斷。

美國總統川普在真實社群發文警告，唯一可能拖慢美國發展腳步的，「就是另一場長期且具有破壞性的政府關門」。他強調，自己正與國會密切合作，「確保政府能夠毫無延誤地獲得完整撥款」。

川普並宣布，國會共和、民主兩黨已達成共識，讓絕大部分政府運作資金可一路支應至9月，同時也為國土安全部（DHS）提供延長撥款，包括海岸防衛隊。他呼籲共和、民主兩黨議員都能投下「非常迫切需要的」跨黨派「贊成」票。

紐約時報與CNN報導，參議院民主黨領袖舒默的辦公室指出，這項跨黨派撥款協議內容包括將民主黨要求的5項跨黨派撥款法案分開處理，並為DHS提供為期兩週的臨時撥款延期；參議院共和黨領導層目前正著手安排於美東時間29日晚間進行表決。

DHS撥款延期兩週，正是參議院民主黨團一直力推的時程，且期限也比白宮最初提出的方案更短。有兩位消息人士表示，這項協議顯示共和黨領導層已向民主黨的要求靠攏。然而，即便參議院通過更新後的方案，席次差距微小的眾議院也必須返回華府舉行表決，最終批准時間可能延後至2月2日。

國會領袖29日晚間正向各自黨團成員徵詢意見，以確認是否有任何參議員會反對迅速通過這項支出協議。任何一位參議員提出反對，都可能使法案功敗垂成。目前仍不清楚，在參議院通過這些撥款法案後，眾議院能以多快速度、以及是否會處理相關法案；眾議院議長強生也尚未承諾眾議院復會的確切時間。

民主黨 眾議院 法案

延伸閱讀

避免政府再現關門危機 川普與民主黨協商法案

日眾院大選最新民調：執政聯盟有望大勝 自民黨上看單獨過半

日本眾議院選前民調 自民維新執政聯盟有望跨過半數門檻

共和黨內訌錄音流出 參議員諫言遭川普飆罵髒話

相關新聞

美參院就撥款法案達成協議 避免聯邦政府關門

美國聯邦政府將於美東時間1月30日午夜面臨關門停擺之際，參議院民主黨團已與共和黨及白宮達成協議，為本財政年度剩餘期間的大...

川普批示威場合不該攜槍 槍枝立場引發保守派質疑

針對24日明尼蘇達州抗議移民執法時發生致命槍擊事件，美國總統川普發言，批評示威場合不應該帶槍，對槍枝立場與過往不同，引發...

避免政府再現關門危機 川普與民主黨協商法案

美國總統川普與民主黨參議院高層正進行磋商，擬將國土安全部經費與整體支出法案分開，並協商對移民局特工人數訂定新限制，避免聯...

愛美變災難！做美甲意外感染 美國女子被迫截肢

美國賓州一名女子只是去美甲店做指甲，卻在短短幾天內，從手指發麻演變成細菌感染，最後被迫截肢，讓她痛苦不堪。

影／有捐有保庇？牧師要信徒90秒內捐30萬元 「神才祝福你變富翁」

美國佛羅里達州一名牧師近日引爆爭議，被指控在一場特會要求信徒奉獻一萬美元（約新台幣31萬5,000元），而且還要在90秒內決定捐出，只有捐了的人才會被上帝「祝福」成為富翁。誇張發言的片段在社群媒體上瘋傳，引發外界反彈與批評。

美法官暫禁川普政府拘留明尼蘇達難民 令放被羈押者

美國聯邦法官今天暫時禁止總統川普（Donald Trump）政府拘留在明尼蘇達州等待取得永久居留權的難民，並下令釋放目前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。