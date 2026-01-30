伊朗緊張升溫 美戰爭部長稱軍隊就緒等川普下令
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，無論總統川普對伊朗做出何種決定，美國軍隊都會準備好執行任務，以確保德黑蘭當局不會發展核武能力。
路透社報導，美國軍事力量在中東區域大規模集結的情況下，赫格塞斯在內閣會議上應川普要求說明當前局勢。
赫格塞斯說：「他們不該尋求核子能力。無論總統對戰爭部有何期待，我們都會準備好達成任務。」
美國部分官員表示，川普正評估各種選項，但尚未決定是否對伊朗動武。
伊朗有關當局近幾週血腥鎮壓全國抗議活動後，美伊緊張局勢急遽升溫。
川普曾多次警告，若伊朗持續殺害抗議民眾，美國不排除軍事干預，但伊朗經濟困境和政治壓迫引發的全國性示威潮現已趨緩。
川普先前也說，若德黑蘭當局恢復核子計畫，美國將採取行動。美國和以色列去年6月曾對伊朗關鍵核設施發動空襲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言