川普批示威場合不該攜槍 槍枝立場引發保守派質疑

中央社／ 洛杉磯29日專電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

針對24日明尼蘇達州抗議移民執法時發生致命槍擊事件，美國總統川普發言，批評示威場合不應該帶槍，對槍枝立場與過往不同，引發保守派擁槍團體的不滿。

37歲男性護理師普雷蒂（Alex Pretti）24日參與一場反對移民執法的抗議活動時，遭執法人員壓制並開槍擊斃。聯邦官員辯護，開槍理由是普雷蒂攜帶槍枝，指稱他意圖「殺害執法人員」。

不過「今日美國報」指出，現場畫面顯示，普雷蒂被壓制的時候，槍枝配掛在腰間，手上拿的是手機而非槍枝。

川普在這個事件上，對槍枝態度與過往不同，有別於他所屬政黨長期支持擁槍立場，川普27日向媒體記者說，他不認為普雷蒂是一名殺手，但接著又說，「你不能帶著槍，你不能帶槍走進去」，他形容這是「非常不幸」的事件。

2020年「黑命關天」（Black Lives Matter）示威期間，威斯康辛州17歲白人少年黎頓豪斯（KyleRittenhouse）拿著AR-15步槍向示威群眾開槍，造成2人死亡，當時川普與擁槍團體都曾經為他說話，稱他是出於自衛才開槍。

川普過去多次自稱「史上最支持憲法第二修正案的總統」。美國憲法第二修正案規定，人民有持有和攜帶武器的權利。

擁槍團體「全國步槍協會」（National RifleAssociation）一向是川普的重要支持勢力，曾稱川普是「擁槍派強而有力的支持者，始終為了持有和攜帶武器的憲法權利而戰」。

不過針對普雷蒂遭槍擊的事件，川普的發言遭到擁槍團體批評。川普近日向華爾街日報表示：「我不喜歡有人開槍……但我也不喜歡有人帶著威力強大、裝滿子彈的槍枝去參加抗議活動，而且他的兩個彈匣裝滿了子彈，這一樣不好。」

全國步槍協會27日發表聲明說：「全國步槍協會毫無疑問相信，所有遵守法律的公民都有權利持有並攜帶武器，進入任何得以合法進入的地方。」

擁槍團體「槍枝權利全國協會」（NationalAssociation for Gun Rights）主席布朗（Dudley Brown）發聲明說：「簡單來說，總統錯了，雖然我們同意民眾不能妨礙執法，但在合法示威時攜帶自我防衛工具，完全是你的權利。事實上，這正是最需要行使這項權利的場合。」

川普 槍枝

