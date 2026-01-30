霍曼明州上任放低身段 改善移民掃蕩究責探員

中央社／ 明尼阿波利斯29日綜合外電報導

新上任的明尼蘇達州移民執法行動負責人霍曼今天表示，聯邦探員將改採「針對性」行動，逐步減少引發不滿的全面街頭掃蕩。他坦承任務需要改善，並承諾追究探員責任。

綜合法新社與路透社報導，霍曼（Tom Homan）在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）向記者表示，「我們將確保採取針對性的執法行動」，「我們絕非放棄任務，而是要以更聰明的方式執行。」

川普總統希望處理這件事，而我會把它解決。」

有「邊境沙皇」之稱的霍曼，呼籲明尼蘇達州居民冷靜，不要再對執行移民掃蕩的聯邦探員，發表他所稱的「仇恨言論」。

明尼阿波利斯數週來已被示威籠罩，民眾反對大規模逮捕無證移民。2名抗議掃蕩行動的美國民眾遭聯邦探員槍殺身亡。

霍曼在他首次記者會上語帶和解，這與先前負責現場、如今已被撤換的邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）指揮官博維諾（Gregory Bovino）形成強烈對比。

霍曼說：「我交談過的每一個人都同意，社區安全是最重要的。」

他表示：「這項任務將因我們的內部調整而改善。川普總統和我，以及政府其他人士，都認為有些方面確實需要改進。」

「這正是我來此的目的」，霍曼補充說。

霍曼強調，任何違反行為準則的聯邦人員，「都將嚴加對待」。

涉及槍擊37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）的2名探員，目前已遭停職，靜候調查。

川普27日試圖遏止跨越兩黨的憤怒情緒，他表示，「我們打算讓局勢稍微降溫」。

但他翌日隨即指責明尼阿波利斯市長佛雷（JacobFrey）拒絕調度地方警力配合聯邦移民掃蕩，形同「玩火」。

這場政治角力可能很快就要燒到國會，民主黨人揚言若不約束這些軍事化的大型移民機構，他們將阻擋多筆預算。

佛雷28日在社群平台X回應：「我們警方的工作是確保人民安全，而不是執行聯邦移民法。」

移民 川普 憤怒

延伸閱讀

美法官暫禁川普政府拘留明尼蘇達難民 令放被羈押者

FBI突襲搜查喬治亞州選舉設施 涉川普2020大選舞弊指控

難動搖伊朗？川普擬發動精準打擊 專家直言「單靠空襲不夠」

川普點名施壓…南韓官員急赴美 韓媒曝總理未獲國務院隨扈

相關新聞

愛美變災難！做美甲意外感染 美國女子被迫截肢

美國賓州一名女子只是去美甲店做指甲，卻在短短幾天內，從手指發麻演變成細菌感染，最後被迫截肢，讓她痛苦不堪。

影／有捐有保庇？牧師要信徒90秒內捐30萬元 「神才祝福你變富翁」

美國佛羅里達州一名牧師近日引爆爭議，被指控在一場特會要求信徒奉獻一萬美元（約新台幣31萬5,000元），而且還要在90秒內決定捐出，只有捐了的人才會被上帝「祝福」成為富翁。誇張發言的片段在社群媒體上瘋傳，引發外界反彈與批評。

美法官暫禁川普政府拘留明尼蘇達難民 令放被羈押者

美國聯邦法官今天暫時禁止總統川普（Donald Trump）政府拘留在明尼蘇達州等待取得永久居留權的難民，並下令釋放目前...

FBI突襲搜查喬治亞州選舉設施 涉川普2020大選舞弊指控

美國聯邦調查局（FBI）探員今天突襲搜查喬治亞州富爾頓郡（Fulton）一處選舉設施，據信這次行動與總統川普宣稱2020...

紐約猶太中心遭人駕車蓄意衝撞 警方朝仇恨犯罪偵辦

紐約市警察局長今天表示，一名男子駕車蓄意衝撞一處正統派猶太中心，警方正朝疑似「仇恨犯罪」方向展開調查

紅藍卡藥價談判增15藥物 糖尿病、癌症等藥有望降價

川普政府27日宣布，15種新藥被納入俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)藥品價格談判計畫，其中包括治療二型糖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。