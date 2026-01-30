霍曼明州上任放低身段 改善移民掃蕩究責探員

新上任的明尼蘇達州移民執法行動負責人霍曼今天表示，聯邦探員將改採「針對性」行動，逐步減少引發不滿的全面街頭掃蕩。他坦承任務需要改善，並承諾追究探員責任。

綜合法新社與路透社報導，霍曼（Tom Homan）在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）向記者表示，「我們將確保採取針對性的執法行動」，「我們絕非放棄任務，而是要以更聰明的方式執行。」

「川普總統希望處理這件事，而我會把它解決。」

有「邊境沙皇」之稱的霍曼，呼籲明尼蘇達州居民冷靜，不要再對執行移民掃蕩的聯邦探員，發表他所稱的「仇恨言論」。

明尼阿波利斯數週來已被示威籠罩，民眾反對大規模逮捕無證移民。2名抗議掃蕩行動的美國民眾遭聯邦探員槍殺身亡。

霍曼在他首次記者會上語帶和解，這與先前負責現場、如今已被撤換的邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）指揮官博維諾（Gregory Bovino）形成強烈對比。

霍曼說：「我交談過的每一個人都同意，社區安全是最重要的。」

他表示：「這項任務將因我們的內部調整而改善。川普總統和我，以及政府其他人士，都認為有些方面確實需要改進。」

「這正是我來此的目的」，霍曼補充說。

霍曼強調，任何違反行為準則的聯邦人員，「都將嚴加對待」。

涉及槍擊37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）的2名探員，目前已遭停職，靜候調查。

川普27日試圖遏止跨越兩黨的憤怒情緒，他表示，「我們打算讓局勢稍微降溫」。

但他翌日隨即指責明尼阿波利斯市長佛雷（JacobFrey）拒絕調度地方警力配合聯邦移民掃蕩，形同「玩火」。

這場政治角力可能很快就要燒到國會，民主黨人揚言若不約束這些軍事化的大型移民機構，他們將阻擋多筆預算。

佛雷28日在社群平台X回應：「我們警方的工作是確保人民安全，而不是執行聯邦移民法。」