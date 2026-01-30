避免政府再現關門危機 川普與民主黨協商法案

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國總統川普與民主黨參議院高層正進行磋商，擬將國土安全部經費與整體支出法案分開，並協商對移民局特工人數訂定新限制，避免聯邦政府再度陷入關門危機。

紐約時報報導，川普與紐約州民主黨籍參議員暨少數黨領袖舒默28日晚間會商，希望針對聯邦移民特工設限一事達成協議。若是談得攏，可能化解聯邦政府自31日（周六）起因經費不足而陷入關門危機。

知情人士表示，依照漸有雛形的計畫，參議院將把撥經費給國土安全部的立法，與一套由六項支出措施組成的支出法案分開。支出方案包含維持軍隊、醫療保健計畫和其他聯邦機構營運至本年度結束所需的預算。

參議院須在周日午夜最後期限前，通過上述法案，國會也將考慮展延讓國土安全部維持運作的短期支出法案，以免運輸安全局（TSA）、海岸巡防隊和聯邦緊急事務管理局（FEMA）停擺。

那項臨時支出法案可為國會議員和白宮爭取更多時間，以便磋商出國土安全部新支出法案的草案，其中包含民主黨要求實施的新限制，對移民執法官員採取的方法設限，並對被控濫用執法權的人員問責。

報導指出，民主黨的要求之一，是海關執法局（ICE）特工人員執法時必須脫下面罩、穿戴隨身攝影機，而且不得無緣無故隨機搜查、逮捕民眾。

法案 國土 民主黨

