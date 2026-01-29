愛美變災難！做美甲意外感染 美國女子被迫截肢

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
女子因愛美做了美甲，想不到感染到需要截肢。示意圖／ingimage
美國賓州一名女子只是去美甲店做指甲，卻在短短幾天內，從手指發麻演變成細菌感染，最後被迫截肢，讓她痛苦不堪。

據《太陽報》（The Sun）報導，30歲的艾希莉（Ashley Christmas）在社群媒體上分享自身經驗，希望能夠警惕大眾留心感染。她表示，做完美甲以後，她的右手中指開始出現刺刺麻麻的感覺。因為症狀不嚴重，她並沒有馬上就醫，沒想到幾天後整根手指腫脹變形、劇痛難耐，她才趕緊到醫院接受治療。

一開始她被安排住院打抗生素觀察，不過隔天醫師就表示藥物無效，需要動手術清創引流膿液。為了避免感染擴散，手術後她的傷口沒有縫合，還要頻繁換藥，沒想到感染依然持續擴散。

醫師評估後認為，要防止敗血症與感染，只能將手指前端截肢，如果不做，可能失去的就不只是手指，還有整隻手和整條手臂。她在影片中提醒民眾，如果要做美甲，一定要確認美甲店器具是否徹底消毒。她無奈地說，自己失去了一段手指，也會有一陣子無法正常生活。

不少網友看了都很害怕，有人留言提醒艾希莉「一定要提告」，讓美甲店負起責任，也有網友看了直呼「再也不敢亂做指甲了」。

