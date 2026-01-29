影／有捐有保庇？牧師要信徒90秒內捐30萬元 「神才祝福你變富翁」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
牧師稱信徒必須奉獻1萬美金，上帝才祝福他的財務。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國佛羅里達州一名牧師近日引爆爭議，被指控在一場特會要求信徒奉獻一萬美元（約新台幣31萬5,000元），而且還要在90秒內決定捐出，只有捐了的人才會被上帝「祝福」成為富翁。誇張發言的片段在社群媒體上瘋傳，引發外界反彈與批評。

ODDITYCENTRAL報導，這名牧師托德・霍爾（Todd Hall）自稱是「讚美學家」（The Praiseologist）。影片中他站在巨大的螢幕前，螢幕上顯示「灑下你的種子」（Sow Your Seed）還附上QR Code。現場燈光閃爍，氣氛十分熱烈。

霍爾大聲向台下會眾喊話：「主說了，我要讓這裡的某個人成為多多富翁（multi-multi-millionaire），但你必須灑種，你要先奉獻一萬美元，而且要在90秒內完成這個奉獻」、「快寫支票吧！如果你這麼做，上帝說祂會讓你成為多多富翁。我也希望那個人是我！」

霍爾創辦了教會和事工，但除此之外他也自稱是企業家，擔任兩家公司的執行長。這段要求奉獻的影片流出後，讓網友看了紛紛轉傳並留言批評，認為霍爾根本是以致富為由，以此吸引信徒捐錢。

有網友認為，信仰不應該與金錢掛鉤：「你得先掏腰包，神蹟才可能降臨？」也有人在留言中寫道：「這根本不是傳教吧？這是急著要錢的募款秀。」其實這類「成功神學」（prosperity gospel）的概念已經行之有年。這類支派的牧師主張，信徒如果能慷慨奉獻，上帝就會以物質富裕回報。

近年來成功神學在美國屢遭批評，不少人質疑，教會根本是利用信徒賺取利益，甚至有操縱信徒心理的嫌疑。

捐款

