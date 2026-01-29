紐約猶太中心遭人駕車蓄意衝撞 警方朝仇恨犯罪偵辦
紐約市警察局長今天表示，一名男子駕車蓄意衝撞一處正統派猶太中心，警方正朝疑似「仇恨犯罪」方向展開調查。
法新社報導，紐約市警察局（NYPD）局長提許（Jessica Tisch）告訴媒體記者，一名男子因涉嫌駕車多次衝撞位於布魯克林的「猶太教哈巴德總部」（Chabad-Lubavitch World Headquarters）後門，遭到警方逮捕。
根據網路流傳的影片顯示，這名男子先是駕車撞向建築物大門，隨後倒車並再次加速猛烈衝撞。提許指出，這起事件並未造成人員傷亡。
提許指出，警方已大幅加強全市宗教場所的安全措施，包括派出反恐小組與拆彈小組。
紐約市擁有以色列境外規模最大的猶太族群，在反猶太攻擊通報激增的背景下，全市目前正處於高度戒備狀態。
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，這起衝撞事件「令人深感不安」
他在社群平台X發文稱：「任何針對猶太機構或宗教場所的威脅都必須嚴肅對待。反猶太主義在我們城市沒有立足之地，針對紐約猶太人的暴力或恐嚇行為是絕對不可接受的。」
