快訊

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

豐原禽流感雞場雞蛋流向曝光！逾7000台斤流出 最大宗在苗栗

紐約猶太中心遭人駕車蓄意衝撞 警方朝仇恨犯罪偵辦

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
紐約市警察局長今天表示，一名男子駕車蓄意衝撞一處正統派猶太中心，警方正朝疑似「仇恨犯罪」方向展開調查。圖／美聯社
紐約市警察局長今天表示，一名男子駕車蓄意衝撞一處正統派猶太中心，警方正朝疑似「仇恨犯罪」方向展開調查。圖／美聯社

紐約警察局長今天表示，一名男子駕車蓄意衝撞一處正統派猶太中心，警方正朝疑似「仇恨犯罪」方向展開調查。

法新社報導，紐約市警察局（NYPD）局長提許（Jessica Tisch）告訴媒體記者，一名男子因涉嫌駕車多次衝撞位於布魯克林的「猶太教哈巴德總部」（Chabad-Lubavitch World Headquarters）後門，遭到警方逮捕。

根據網路流傳的影片顯示，這名男子先是駕車撞向建築物大門，隨後倒車並再次加速猛烈衝撞。提許指出，這起事件並未造成人員傷亡。

提許指出，警方已大幅加強全市宗教場所的安全措施，包括派出反恐小組與拆彈小組。

紐約市擁有以色列境外規模最大的猶太族群，在反猶太攻擊通報激增的背景下，全市目前正處於高度戒備狀態。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，這起衝撞事件「令人深感不安」

他在社群平台X發文稱：「任何針對猶太機構或宗教場所的威脅都必須嚴肅對待。反猶太主義在我們城市沒有立足之地，針對紐約猶太人的暴力或恐嚇行為是絕對不可接受的。」

猶太 紐約 恐嚇 警察

延伸閱讀

全球AI競爭力指數「中排第二僅次美」 1領域AI成熟度最強

美財長否認干預匯市臆測 美元兌日圓反彈

侯昌明、曾雅蘭受困紐約！遇「10年一見」暴風雪返台班機取消 -10度極凍現況曝光

東北暴雪 美國新州公共交通全面停擺 紐約大規模減班

相關新聞

紐約猶太中心遭人駕車蓄意衝撞 警方朝仇恨犯罪偵辦

紐約市警察局長今天表示，一名男子駕車蓄意衝撞一處正統派猶太中心，警方正朝疑似「仇恨犯罪」方向展開調查

紅藍卡藥價談判增15藥物 糖尿病、癌症等藥有望降價

川普政府27日宣布，15種新藥被納入俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)藥品價格談判計畫，其中包括治療二型糖...

德州暫停州府及公立大學申請H-1B 佛州討論跟進

德州州長艾伯特（Greg Abbott）27日下達暫停令，2027年5月31日下一屆立法會議結束之前，德州公立大學和州政...

美國明市市長拒絕助移民執法 川普怒稱「玩火」

美國總統川普28日再度警告，明尼亞波利斯市長弗雷(Jacob Frey)堅持地方警察不配合執行聯邦移民法的說法是在「玩火」。...

密州高速路冰封 135輛掃雪車救援

南部多州持續籠罩在零度以下低溫且大規模停電情況尚未恢復，冰雪覆蓋道路導致高速公路嚴重癱瘓，車輛受困數小時；地方官員28日...

回應川普連串施壓？鮑爾籲繼任者「不要捲入選舉政治」

聯邦準備理事會(Federal Reserve)28日宣布利率維持不變，決策符合金融市場預期，但聯準會主席鮑爾(Jero...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。