卡內基調查：6成美國人認中國實力已追平甚至超越

卡內基國際和平基金會一項最新調查顯示，近3分之2受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比例，是65歲以上者的兩倍。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）設計調查並於去年11月24到12月1日委託民調機構輿觀（YouGov）以全美代表性樣本訪查1500名18歲以上美國成年人，信心水準正負2.96個百分點。

多數受訪美國人（59%）認為，美國只是眾多強權之一，而非全球最強大國家；認美國仍最強大者僅41%。

64%的受訪者表示，中國目前的全球實力和影響力與美國不相上下甚至反超；認為中國實力與美國相當或更強的女性（71%）多於男性（58%）。

當問及中國在哪些方面有優勢時，63%受訪者表示中國在科技方面優於美國；值得注意的是74%的受訪民主黨人、62%的獨立人士和52%的共和黨人都同意此觀點，顯示跨黨派受訪者普遍認為中國在科技領域處於領先地位。

認為中國在經濟方面有優勢者為42%、文化有優勢者29%、軍事有優勢者僅21%；16%受訪者認為中國在前述各領域均無優勢。

美國民眾對兩國實力與影響力認知存在世代差異。18到29歲受訪者43%認為中國實力與影響力已與美國相當，25%認為甚至已超越美國；65歲以上者49%認為兩國旗鼓相當，12%認為中國已超越美國。

30至44歲族群44%認為兩國實力相當、21%認為中國已超越；45至64歲族群中45%認兩國相當，19%認為中國超前。

當問法改為「中國需要多久才能超越美國」時，47%受訪者認為中國已超越或將在5年內超越美國，認為永遠無法趕上者只有26%。

Axios新聞網指出，政治失能、經濟壓力與文化交流，正逐漸重塑美國年輕世代衡量「全球實力」及美國自身地位。

智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Councilon Global Affairs）專家卡夫拉（Craig Kafura）說：「年輕美國人更傾向不把美國視為獨一無二、優越的例外存在。」並說跨文化交流讓年輕世代接觸到其他國家的社福制度，「任何有國際旅行經驗、搭乘過公共運輸的人，都會產生類似想法」。

年輕人接觸中國，更多是透過像又醜又可愛的Labubu玩偶這類事物及TikTok等創新產品，而非國家安全威脅敘事；在他們眼裡，中國愈來愈不像過去描繪般的「巨大惡狼」。

相較之下，年輕人更關心貼近生活的「餐桌議題」，例如對新鮮人不友善的就業市場、讓荷包縮水的通膨壓力，以及對美國破碎的政治體制未能造福人群益發感同身受。

去年11月Axios與Generation Lab共同做的另一民調顯示，美國大學生偏好社會主義勝過資本主義。當時67%的受訪大學生表示對「社會主義」一詞抱持正面或中性觀感；僅有40%對「資本主義」持相同態度。

Axios指出，隨年輕世代逐漸取得影響力，他們對美國主導地位的懷疑態度可能重新塑造圍繞資本主義、對外干預乃至與中國競爭等議題的公共論述。