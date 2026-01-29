是否留任Fed理事…鮑爾回答「始終如一」 為何遲不表態？

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾談到Fed公信力時說：「我們還沒有失去。我不相信我們會失去，我也由衷希望我們不會。」路透

聯準會（Fed）主席鮑爾在周三的記者會上，對卸任後是否留任理事的問題，仍然不做表態，這是他去年夏季第四度被問到這個問題。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯分析，鮑爾的回答始終如一，因為這是他對抗行政部門施壓時，手中最後且唯一的一張王牌。

根據Fed規章，主席與理事的任期是分開的。鮑爾的主席任期將於5月15日屆滿，但他身為理事的14年任期要到2028年才結束。歷史上，Fed主席卸任後通常會選擇祼退，但鮑爾若選擇繼續「屈居」理事，這在法律上是完全合法的。

美國司法部正就Fed總部裝修案進行調查，鮑爾認為這只是行政部門為了施壓降息而發動的「政治追殺」。

提米羅斯指出，其實鮑爾本來已準備好回歸平民生活，但如果他在接受司法調查期間宣布卸任，看起來就像是為了換取司法撤案而「屈服」。

因此，調查反而強化了他留下來的理由，為了捍衛Fed的獨立性，他不能在壓力下退縮。

歷史上Fed卸任主席後留任理事的只有艾克爾斯（Marriner Eccles），他1948年留任的目的正好也是為了在利率政策上和總統杜魯門抗衡，最終奠定了 Fed 的獨立地位。

鮑爾若選擇留任理事，就可以能卡住一席理事，直接影響川普政府在 Fed 內部的權力布局。

如此一來，川普手上就只動得了一個即將在本周六屆滿的理事席位（米倫的席位），這代表川普提名的新主席一進理事會，就得撤換原本屬意的米倫，無法同時安插兩名親信。

對鮑爾來說， 留下來也將是非常痛苦的選擇。他可能被迫對他認為「魯莽」的政策投下反對票，或者被迫為不認同的決定背書。

曾任鮑爾資深顧問的福斯特（Jon Faust）認為，如果鮑爾認定他留下來是阻止行政部門損害Fed獨立性的最後一道防線，那麼即使「極不甘願也極其失望」，他仍會選擇留下來。

鮑爾周三記者會的談話或許埋下了伏筆。他警告，如果大眾開始相信Fed是出於政治考量（包括為了幫助特定政黨或總統）而做出決定，Fed將喪失公信力。

「我們還沒有失去，」鮑爾說，「我不相信我們會失去，我也由衷希望我們不會。」

鮑爾 Fed 司法

相關新聞

川普MAGA基本盤轉向？民調顯示挺對外動武 中國與台灣支持比例曝光

美國總統川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤向來以反對美國捲入海外戰爭著稱，但根據POLITICO進行的最新民調，...

紅藍卡藥價談判增15藥物 糖尿病、癌症等藥有望降價

川普政府27日宣布，15種新藥被納入俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)藥品價格談判計畫，其中包括治療二型糖...

德州暫停州府及公立大學申請H-1B 佛州討論跟進

德州州長艾伯特（Greg Abbott）27日下達暫停令，2027年5月31日下一屆立法會議結束之前，德州公立大學和州政...

美國明市市長拒絕助移民執法 川普怒稱「玩火」

美國總統川普28日再度警告，明尼亞波利斯市長弗雷(Jacob Frey)堅持地方警察不配合執行聯邦移民法的說法是在「玩火」。...

密州高速路冰封 135輛掃雪車救援

南部多州持續籠罩在零度以下低溫且大規模停電情況尚未恢復，冰雪覆蓋道路導致高速公路嚴重癱瘓，車輛受困數小時；地方官員28日...

回應川普連串施壓？鮑爾籲繼任者「不要捲入選舉政治」

聯邦準備理事會(Federal Reserve)28日宣布利率維持不變，決策符合金融市場預期，但聯準會主席鮑爾(Jero...

