厄瓜多男童遭拘留引眾怒 德州警用催淚瓦斯驅散抗議者

中央社／ 德州迪利28日綜合外電報導

德州警方今天在一處美國移民拘留設施外，動用催淚瓦斯驅散示威群眾。抗議者要求釋放一名5歲厄瓜多男童等人，這些人是在川普政府加強移民打擊行動中遭到拘留。

約100名示威者聚集在德州迪利（Dilley）的「南德州家庭住宅中心」（South Texas Family ResidentialCenter）前，手持標語，指控聯邦執法人員恐嚇社區。

地方民選官員莫拉萊斯（Christina Morales）對法新社表示：「我們要求彈劾（國土安全部長）諾姆（Kristi Noem）。我們要求美國參議院停止撥款給移民暨海關執法局（ICE），不再給它任何資金。我們也需要大家關注今年的期中選舉。」

德州州級執法人員穿著防暴裝備回應這場抗議，發射多枚催淚瓦斯，其中一枚落在兩名法新社記者附近，擊中並使其中一人短暫失去行動能力。

稍早，民主黨籍聯邦眾議員卡斯楚（JoaquinCastro）與克勞基特（Jasmine Crockett）前往這處設施視察，探視這名5歲男童拉莫斯（Liam ConejoRamos）及另外1100名被拘留者。

卡斯楚在上傳至社群媒體平台X的影片中表示，這名男童的父親告訴他，孩子「已經不像以前那樣了，因為感到憂鬱與悲傷，睡眠時間變得很長」。卡斯楚並強調，拉莫斯和他的家人「是合法居留在美國」。

這名學齡前男童被移民官員拘留的畫面曝光後，引發全國公憤。畫面中，男童戴著藍色毛茸茸的兔子帽、背著書包，神情驚恐。當時移民官員試圖在明尼阿波利斯（Minneapolis）逮捕他的父親。

一名聯邦法官昨天暫時阻止他們被遣返。

卡斯楚要求釋放這個私人經營的拘留中心內所有被拘留者。他說：「迪利沒有任何罪犯。川普說這是為了逮捕非法犯罪『外國人』，這是他的用語，但那裡沒有任何一個人是罪犯。」

移民 德州 厄瓜多

