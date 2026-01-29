明州致命槍擊惹議 ICE要執法人員避免與抗議者互動

一段新曝光的影片顯示，37歲護理師普雷蒂遭槍擊身亡前不久，曾與聯邦執法人員發生肢體衝突。據悉ICE今天指示執法人員避免與示威者互動，僅能鎖定有犯罪紀錄的移民。

普雷蒂（Alex Pretti）家屬代表向美國有線電視新聞網（CNN）證實，影片中的男子正是普雷蒂。

根據數位媒體「新聞動向」（The News Movement）公布的影片，普雷蒂對著執法人員大吼大叫，並在對方駕車離開時，踢踹車輛尾燈，執法人員旋即下車，將他撲倒在地。普雷蒂很快起身，畫面中可見他腰際似乎別著一把槍，但不清楚執法人員是否注意到。

這起衝突發生在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），過程僅持續數秒，執法人員並未解除普雷蒂的武裝，而是轉身離去。目前並不清楚這段影片前後究竟發生了什麼事。

美國國土安全部（DHS）今天向CNN表示，已著手審視這段影片。

「新聞動向」檢視在明尼阿波利斯市拍攝抗議者與聯邦執法人員的畫面時，發現了這段影片，拍攝地點距離普雷蒂與聯邦執法人員發生致命衝突現場不到3公里。

影片中，普雷蒂頭戴棕色帽子、穿著棕色外套、淺色連帽上衣與卡其色長褲，與他遭槍擊致死當天的穿著差不多。

從不同角度拍下衝突過程的影片畫面顯示，聯邦執法人員下車與普雷蒂對峙，隨後在旁人尖叫聲中將他壓制在地，普雷蒂掙脫著站起來，執法人員則在投擲釋放某種煙霧的裝置後駕車離去。一名旁觀者上前關心普雷蒂的狀況，他回應說自己「沒事」。

普雷蒂家屬的律師史萊克（Steve Schleicher）對CNN說：「在亞力克斯（普雷蒂）在街頭遭槍擊前一週，就曾遭一群移民暨海關執法局（ICE）人員暴力對待，即便他並未對任何人構成威脅。無論當時發生了什麼，都不能將ICE在1月24日殺害亞力克斯一事合理化。」

CNN先前報導，普雷蒂是加護病房護理師，在他死亡前一週曾與聯邦執法人員有過接觸，且為聯邦當局所知。據CNN消息來源表示，普雷蒂是在抗議聯邦人員試圖拘留他人時，遭一群執法人員撲倒，導致肋骨骨折。目前尚不清楚這是否就是「新聞動向」拍攝到的畫面。國土安全部昨天在聲明中表示，「DHS執法人員並無有關這起事件的紀錄」。

明尼阿波利斯市一名男子告訴地方媒體，他曾於1月13日目擊一名抗議者踢壞ICE車輛尾燈，隨後遭執法人員壓制在地。

這名男子在網路上分享從另一個角度拍攝的影片，可見普雷蒂已被壓在地上，接著起身與執法人員交談。畫面最後可見，一枚催淚瓦斯彈被扔向更多抗議群眾聚集之處。

隨著移民執法致死爭議延燒，根據路透社所見的內部指南，ICE今天指示明尼蘇達州執法人員在執行掃蕩移民的行動時，不要與「煽動者」接觸或互動。此外，ICE也要求執法人員僅能鎖定涉及刑事指控或已有犯罪紀錄的移民。

ICE官員在電子郵件中寫道：「不要與煽動者溝通或互動，這樣做除了激化情勢之外毫無益處。」

根據這封電郵，ICE執法人員將配備擴音器，用以向民眾下令，且「必須清楚說明逮捕過程中的每一個步驟」。

不過，這份指南並未說明哪些行為會觸發命令，也沒有說明如果民眾不遵從命令，執法人員應如何應對。