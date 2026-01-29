魯比歐搭空軍一號「木乃伊式偷睡」 怕被川普嫌弱

快訊

中央社／ 華盛頓28日專電
美國國務卿魯比歐。美聯社
美國國務卿魯比歐近日受訪時透露，他出訪海外時需要休息，但老闆川普在飛機上從不睡覺。他和川普一起搭空軍一號時，打瞌睡都得偷偷來，怕遭抓包後「被嫌弱」。美國衛生部長也說，川普常亂吃卻有「神一般的體質」。

魯比歐（Marco Rubio）對紐約雜誌（New Yorkmagazine）形容，機上有間辦公室，裡頭放了兩張沙發，「我其實很想在其中一張睡一下。但我的做法是把自己整個包進毯子裡，連頭都蒙住，看起來就像木乃伊」。

說到這裡，紐約雜誌指出，魯比歐重現把毯子裹在身上的動作，彷彿在為某款保暖毯的廣告試鏡。

紐約雜誌寫道，這位肩負「讓敵人心生畏懼、讓盟友信心滿滿」的國務卿，在大多數飛行途中都要躲著這位年近八旬的總統。魯比歐說，這一切都是因為他太了解川普在飛機上的作息。

他把自己包進毯子裡睡覺是因為他知道，川普在飛行途中某個時候會從機艙裡走出來，開始在走廊裡巡視，看誰還醒著。因此他希望川普以為是某個工作人員睡著，而不是看到國務卿睡在沙發上，然後覺得，「哦，這傢伙也太弱。」

美國「國會山莊報」（The Hill）昨天指出，在紐約雜誌同一篇報導裡，川普本人也坦承，自己在內閣會議中確實會閉上眼睛，但原因很單純，因為會議非常無聊，而不是身體出狀況。

川普對紐約雜誌說：「（會議）無聊到爆；我得在一個房間裡繞一圈，裡面有28個人，上一次的會議長達3個半小時。我必須坐著聽，我會動動手，大家才知道我有在聽。」

「我每一句話都聽得一清二楚，只是迫不及待想離開」，他說。

川普是美國就任時最年長的總統。有鑑於他的年齡、手部瘀青、腿部腫脹，以及在公開活動中幾次明顯打瞌睡的時刻，外界對他健康狀況的揣測甚囂塵上。

美國政府去年夏天透露，川普的腿部腫脹被診斷為慢性靜脈功能不全的症狀，這是一種常見疾病，因靜脈瓣膜功能不全導致血液淤積，引起腫脹、痙攣和皮膚變化。這種情況可以透過藥物或針對性手術來控制。

川普去年一次未預先公布的就醫行程，也引發外界質疑他的健康資訊是否透明。數週後，川普的醫生表示，核磁共振影像顯示川普的心血管健康狀況「極佳」。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）也為老闆的健康狀況打包票。他近日受訪時表示，川普有趣的地方在於他吃的食物非常不健康，例如麥當勞，還有糖果和健怡可樂，他一直在喝健怡可樂。

「但他擁有神一般的體質。我不知道他是怎麼活下來的，但他確實活著。」

川普 美國 魯比歐

