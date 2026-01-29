快訊

黃仁勳來了！專機午間1:05降落松山機場 兆元宴、輝達總部受關切

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

川普在美國城市部署軍隊 2025年花費近5億美元

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國總統川普2025年具爭議性地在多座美國城市部署軍隊，花費將近5億美元（新台幣156.5億元）。路透
美國總統川普2025年具爭議性地在多座美國城市部署軍隊，花費將近5億美元（新台幣156.5億元）。路透

根據無黨派的美國國會預算處（CBO）今天公布的估算，美國總統川普2025年具爭議性地在多座美國城市部署軍隊，花費將近5億美元（新台幣156.5億元）。

法新社報導，川普以平息他所稱的「失控動亂」為由，派遣部隊進駐洛杉磯、華盛頓特區等由民主黨執政的城市，而在其他一些城市，相關行動則因法院挑戰而遭到阻止。

這些部署今年預計每月將新增數以千萬計美元支出。

國會預算處主任史威格（Phillip Swagel）回覆一名民主黨重量級議員時表示：「CBO估計，這些部署截至2025年12月底，總成本約為4億9600萬美元。」

花費最高的是在華盛頓特區，達2億2300萬美元，目前仍有2600多名國民兵駐守當地；其次為洛杉磯，花費1億9300萬美元，當地部署人數高峰時較多，但持續時間較短。

史威格說，未來部署成本「相當不確定，主要因為這類部署的規模、持續時間與地點，難以準確預測」。

除了在國內部署外，川普自一年前重返白宮以來，也多次在美國境外動用軍事力量。

在中東，他下令對葉門什葉派激進團體「青年運動」（Huthi）展開空中打擊，並對伊朗核設施發動攻擊。

在接近美國本土地區，美軍鎖定南美外海涉嫌毒品走私船隻，並抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛（NicolasMaduro）夫婦。

美國 川普 華盛頓

延伸閱讀

川普欲撤換庫克 鮑爾：聯準會113年來最重要案件

川普重提「午夜重錘」催談判嗆動武 伊朗：手指已扣在扳機上

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

美伊戰火一觸即發！川普又考慮打伊朗原因曝 五角大廈披薩指數異常

相關新聞

川普MAGA基本盤轉向？民調顯示挺對外動武 中國與台灣支持比例曝光

美國總統川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤向來以反對美國捲入海外戰爭著稱，但根據POLITICO進行的最新民調，...

川普在美國城市部署軍隊 2025年花費近5億美元

根據無黨派的美國國會預算處（CBO）今天公布的估算，美國總統川普2025年具爭議性地在多座美國城市部署軍隊，花費將近5億...

魯比歐搭空軍一號「木乃伊式偷睡」 怕被川普嫌弱

美國國務卿魯比歐近日受訪時透露，他出訪海外時需要休息，但老闆川普在飛機上從不睡覺。他和川普一起搭空軍一號時，打瞌睡都得偷...

川普欲撤換庫克 鮑爾：聯準會113年來最重要案件

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天說明他出席聯準會理事庫克最高法院庭審的爭議性決定，稱此案可能對聯準會獨立性產生重...

美捕馬杜洛後首聽證 魯比歐：無進一步軍事計畫

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）正朝與美建立...

從黑粉變鐵粉：妮姬米娜現身華府 力挺「川普帳戶」

美國嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）今天宣稱自己是總統川普的「頭號粉絲」，還說針對川普的「仇恨」反而讓她更支持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。