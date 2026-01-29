快訊

川普要打伊朗？經濟學人曝美軍可疑動向 去年給2周結果3天後突襲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普28日在華府一場活動上發表演說。法新社
美國總統川普近日再度將砲火轉向伊朗，警告德黑蘭「時間所剩無幾」。經濟學人28日以「美國會打伊朗？」為題報導，川普稱有意談判「恐怕是虛晃一招」。美軍大動作加強中東軍事部署，林肯號航艦打擊群與配備巡弋飛彈的驅逐艦已就定位。航空觀察人士並發現美軍多個耐人尋味的動向，研判空襲很快會發生。報導並提醒，川普去年6月也曾放話給伊朗2周寬限期，結果3天後就突襲德黑蘭。

林肯號航艦打擊群已進入中東周邊海域，艦上搭載可干擾伊朗雷達的電戰機；另有3艘驅逐艦也赴抵中東，每艘驅逐艦都配備對地攻擊巡弋飛彈，以及可攔截伊朗飛彈的系統。此外，衛星影像顯示，卡達烏代德空軍基地已部署新防空系統；2024年曾擊落伊朗無人機建功的F-15E戰機已派往約旦。

專門追蹤飛機應答訊號的航空觀察人士並指出幾個耐人尋味的動向：大量空中加油機抵達烏代德基地，專門尋找被被擊落飛行員的搜救機（SAR）正從美國方向往東飛行。可追蹤伊朗雷達、攔截通訊與繪製兵力部署的美軍偵察機活動大幅增加。此外，可充當空中通訊中繼、並可能支援搜救機任務的飛機活動也明顯升高。

利用公開數據追蹤飛機與船舶的沃特金斯（Steffan Watkins）認為，這都是「空襲很快會發生的明確跡象」。

然而，川普真正目標仍不明朗。外交圈提出幾種情境：其一是「象徵性出手」，比如打擊主導近期鎮壓的伊斯蘭革命衛隊，讓川普得以宣示紅線，卻不致動搖政權根基。

第二種是擴大打擊，透過「斬首」推翻政權，但阿拉伯與歐洲政府多不看好。若要奏效，轟炸恐得持續數天甚至數週周，所需火力與部署也將遠超現階段；而且幾乎必然引爆更大戰事，伊朗可能轉而攻擊波斯灣的美軍與盟友基地。以色列或許也會趁勢重創伊朗日益擴張的飛彈軍力。沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國因憂心衝突外溢，已拒絕讓領空用於對伊朗的軍事打擊。

最後一種是混合作戰行動。美國先出手打擊部分伊朗領導人，包括最高領袖哈米尼，之後再與殘存政權達成和解，作法類似委內瑞拉模式。

經濟學人指出，也不排除美伊最後關頭談成協議、避免動武。川普的中東特使威科夫曾提，美方要的協議不只和核問題，還得一併處理伊朗的飛彈庫存，以及在區域內的代理人網絡。

不過德黑蘭未必相信美方。川普去年６月放話給伊朗2周達成協議，結果3天後突襲轟炸伊朗。

