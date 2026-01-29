川普欲撤換庫克 鮑爾：聯準會113年來最重要案件

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天說明他出席聯準會理事庫克最高法院庭審的爭議性決定，稱此案可能對聯準會獨立性產生重大影響，並表示這是聯準會113年歷史上最重要的案件。

美國財經媒體CNBC報導，鮑爾（Jerome Powell）今天在聯準會會後記者會上表示：「那個案件或許是聯準會113年歷史上最重要的法律案件。我在思考這件事時，認為如果我沒有出席，可能很難跟大家說明理由。」

鮑爾上週出席庫克（Lisa Cook）案的口頭辯論，此案將裁定總統川普是否能夠開除庫克。庫克遭控涉及住房抵押貸款詐欺，但她否認相關指控。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週接受CNBC訪問時表示，鮑爾決定出席庭審是個「錯誤」，並稱這位聯準會主席將此案政治化。

鮑爾還指出，前聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）也曾在1980年代「廣為人知地」出席一起最高法院案件的庭審，但未具體說明是哪一個案件。鮑爾表示，這讓他認為出席庭審是有前例可循的。

聯準會是於1913年在總統威爾森（WoodrowWilson）任內成立。

庭審期間，最高法院大法官似乎對川普主張他有權撤換庫克的說法持懷疑態度，並對這個判例可能對聯準會獨立性產生的影響表示擔憂。

川普以庫克涉及抵押貸款詐欺，作為他解除庫克職務的理由，但批評人士表示，此舉似乎與他推動降息有關。最高法院先前已允許庫克在口頭辯論期間留任。

鮑爾本月稍早透露，他因為聯準會總部裝修工程而面臨聯邦調查。政界人士與貨幣政策觀察人士認為，這項調查與川普一再批評鮑爾未更快降息有關。

針對鮑爾的刑事調查以及試圖撤換庫克的行動，雙雙引發外界擔憂，認為聯準會長期以來的政治中立立場可能受到威脅。

鮑爾今天在記者會上表示，聯準會與政治分離，是確保長期公信力的關鍵。

鮑爾說：「獨立的重點並不是為了保護決策官員或其他類似事情，而是因為全球所有先進經濟體與民主國家，最終都採行這種共同做法。」

他說，如果失去這種分離，「這個機構的公信力將難以恢復」。