美捕馬杜洛後首聽證 魯比歐：無進一步軍事計畫

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）正朝與美建立更緊密雙邊關係的方向邁進，因此美方暫無進一步採取軍事行動的迫切需要。

法新社報導，美軍部隊本月3日進入委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas ），逮捕左翼領袖馬杜洛（NicolasMaduro）夫婦，並旋即押送兩人至紐約接受毒品走私罪審判。他們雙雙否認指控。

馬杜洛被捕後，多年盟友、副總統羅德里格斯宣誓就任臨時總統。川普已指示其政府與羅德里格斯合作，但也曾警告，若她領導的政府不配合美方要求，可能會有更多軍事行動。

路透社報導，魯比歐今天在聯邦參議院聽證會上表示，雖然川普不排除任何選項，「但我們目前並無打算、也不預期需對委內瑞拉採取任何軍事行動」。這是川普政府逮捕馬杜洛後，魯比歐首次在公開場合接受國會議員質詢。

魯比歐表示，「各位在委內瑞拉看到的唯一美軍駐紮，將會是我們駐當地大使館的陸戰隊警衛。這就是我們的目標，也是我們的期待。」

魯比歐說，與委內瑞拉領導階層的溝通「極其尊重且富有成效」，他補充，美國預計很快將能重新在該國設立外交據點。美國駐委大使館自2019年以來關閉至今，但美國國務院近幾週已派遣官員前往，開始籌備重啟大使館的事宜。

● 排除中俄伊勢力 魯比歐指馬杜洛非下台不可

魯比歐說：「20年來頭一遭，我們正嚴肅討論削弱並消除伊朗勢力、中國影響力，以及俄羅斯勢力。事實上，我可以告訴諸位，委內瑞拉有許多勢力樂見在多個層面與美方恢復關係。」

魯比歐作證時表示，馬杜洛之所以有必要下台，是因為委內瑞拉已成為中國、俄羅斯和伊朗等美國敵對勢力的活動基地，加上他涉嫌與毒梟合作，已影響整個西半球。魯比歐說：「這樣的狀況無法繼續，必須加以處理。」

他表示，美國已設立短期機制協助銷售委內瑞拉石油，但最終目標是促進「一個友好、穩定、繁榮，最終能透過自由公正選舉產生領導人的委內瑞拉」。

委內瑞拉擁有全球最大的原油儲量，川普政府表示，計劃無限期掌控這個石油輸出國家組織（OPEC）成員的石油產業和收入。

● 憂陷入海外困局 議員：掌控委國石油註定失敗

今天聽證會上，若干民主黨議員除了警告美國恐在委內瑞拉再次陷入冗長的海外困局之外，也質疑美方攻擊涉嫌運毒船隻的合法性。他們更說，鑒於羅德里格斯不僅長期奉行社會主義立場，過去還曾反對美國介入其國內事務，美方與這樣一位人物緊密合作是否為明智之舉。

民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）說，「你們在委內瑞拉推動的計畫規模前所未見。」他說：「你們用武力拿走人家的石油，並持有、出售這些石油，現階段將所得存進中東的離岸帳戶，你們還左右這筆款項在這個有著3000萬人口國家的用途。我認為這樣的做法註定失敗。」

參議院外委會民主黨籍首席議員夏亨（JeanneShaheen）表示，這項行動花費至少數億美元，「但馬杜洛政權實際上仍在掌權。」

夏亨表示，羅德里格斯的「配合看來只能說是戰術性和暫時性的，並非委內瑞拉立場的真正轉變。在這過程中，我們只是換了一個獨裁者」。