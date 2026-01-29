川普MAGA基本盤轉向？民調顯示挺對外動武 中國與台灣支持比例曝光

美國總統川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤向來以反對美國捲入海外戰爭著稱，但根據POLITICO進行的最新民調，這群選民如今卻轉而支持政府在海外更積極動用軍事力量，並強烈支持進一步行動。

民調顯示，約65%的川普選民支持美國對伊朗、格陵蘭、古巴、哥倫比亞、中國和墨西哥等多個潛在目標國家中，至少其中之一採取軍事行動，其中又以「伊朗」最受關注。約50%的川普選民支持軍事介入伊朗，在所有海外目標中比例最高；在自稱為「MAGA共和黨人」的川普支持者中，這一比例更升至61%

除伊朗外，川普選民對於軍事介入其他國家的支持度依序為墨西哥（32%）、哥倫比亞（30%）、古巴（28%）與奈及利亞（27%），中國（25%），台灣（24%），隨後是巴拿馬（22%）、格陵蘭（21%）與冰島（16%）。

儘管川普在競選期間反對「無止盡的戰爭」，並承諾將重心放在美國本土，但他轉向干預主義的作法並未引發支持者反彈，反而持續獲得MAGA基本盤的堅實支持。民調數據顯示，MAGA運動正調整其「美國優先」的觀點，以回應川普擴大運用美國軍事力量的作法，包括策劃抓捕委內瑞拉領導人，以及轟炸伊朗核子設施。

無黨派《庫克政治報告》（Cook Political Report）主編沃特（Amy Walter）表示：「如果你相信川普的理論，也就是我們的目標是竭盡所能保護美國人，而這其中包括在某些地方剷除壞人，那麼這就是『美國優先』。」

不過，相關支持仍有界線，並非所有川普潛在的目標都同樣受到共和黨選民青睞。沃特也指出，川普的忠實支持者似乎正在區分針對他國的軍事行動，與類似伊拉克和阿富汗戰爭那樣、需要長期投入的國家重建行動。她警告，若川普明天宣布要派遣部隊進入中東，或在委內瑞拉部署地面部隊，將足以讓支持他的選民聯盟出現裂痕。