Fed 決策／ 聯準會刪就業走下坡風險 表明不急於重啟降息

聯準會（Fed）周三進入觀望期，除如預期維持利率不變之外，並指出美國經濟已見改善，同時釋出目前不急於重啟降息的訊號。

Fed這次以 10 比 2 的投票結果，決議將聯邦資金利率維持在 3.5% 至 3.75% 的區間不變。

官員會後聲明僅做了微調，一方面保留了不排除繼續降息的姿勢、但未顯示降息的急迫感。

在聲明中，決策官員說「就業成長維持低檔，失業率呈現走穩跡象」。此外，官員刪除了先前三次聲明中都出現「就業走下坡的風險」上揚的措辭。

Fed主席鮑爾在記者會上說：「我們並非試圖為下一次何時降息、或下周會議是否降息設定一套判別標準。我們想表達的是，在逐次會議進行決策的過程中，我們已處於良好態勢。」

市場反應冷淡。美股在科技股領軍帶動標普 500 指數短暫突破 7,000 點後，漲幅收斂，接近平盤作收。債市波動極小，美元指數一度上漲 0.6%，尾盤漲幅收斂至0.2%。

鮑爾說：「就業和通膨之間仍有若干拉鋸，但情況已較先前緩和。」但他在記者會結束時也表示，由於關稅的轉嫁效應尚未完全明朗，Fed會須「密切關注通膨，不可過早宣告勝利」。

兩位皆由川普總統任命的Fed理事投下反對票，主張降息1碼（0.25個百分點）。聯準會 12 人的利率決策委員會包含七位由總統任命的理事，以及五位非政治任命的地區聯邦準備銀行總裁。

鮑爾的主席任期將於 5 月屆滿，川普的顧問表示即將宣布繼任人選。身為四位候選人之一的理事沃勒，在周三的決議投下反對票。分析人士指出，投下反對票或許是保住他還有勝算的先決條件。

理事米倫同樣投下反對票。自川普去年夏天任命他遞補Fed理事會的空缺後，他在參加的四次政策會議中全都投下反對票，支持調降利率。

前聯準會資深經濟學家英格里許（William English）表示，目前的政治局勢恐將改變委員會的運作模式。他指出：「Fed通常是一個採取共識決的機構。」但隨著政治利害關係升溫且鮑爾任期即將結束，他擔心「各方立場會比過去更加僵持」。

就業成長已大幅放緩，但失業率趨於穩定。鮑爾表示，近來的數據尚無定論，既有穩定跡象，也反映持續降溫。通膨數據則因政府關門導致資料蒐集中斷，而顯得模糊不清。

鮑爾表示，近日貨品價格上揚主要是關稅所致。他指出：「這實際上是個好消息。」因為若是由需求帶動的通膨會更難對付。

若勞動市場未進一步走弱，下一次降息可能要等到鮑爾 5 月主席任期結束之後。英格里許說：「除非出現重大意外，否則他們很可能還會觀望一段時間。」

英格里許指出，即使重啟降息，「從現在起仍會是漸進式的」。他說：「除非他們確實認為經濟疲軟且需要寬鬆政策，否則我不確定後續是否還有太大的降息空間。」

記者會開場時，鮑爾避談Fed籠罩政治陰影的問題，包括司法部對他展開刑事調查的相關問題。

但鮑爾重申了捍衛央行獨立性的立場。他說：「獨立性的目的並非為了保護決策者，這僅是一種造福人民的制度安排。」

當被問及在 5 月主席任期屆滿後，是否已決定留任聯準會理事會時，鮑爾表示尚未決定，也不願透露何時會做出抉擇。