美財長：與川普討論新任聯準會主席人選 4位候選人角逐此職

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，他與總統川普針對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的繼任人選促膝長談，目前仍有4位優秀候選人角逐該職位。

路透社報導，貝森特告訴美國財經媒體CNBC，他與川普前往美國愛荷華州參加集會，在回程飛往華府的兩個多小時航程中，與川普針對美國聯邦準備理事會（Fed）主席人選進行深入討論。

貝森特被問及他是否有推薦人選，他回答說：「我不做推薦。我向總統呈現選項及其影響。決定權在總統手上。」

貝森特未進一步說明此事，並稱他不清楚川普將何時宣布人選，時間點「只有總統知道」。他還說，川普正從「4位優秀候選人」中做出抉擇。

川普 美國 貝森特

延伸閱讀

外資對德投資翻倍！智庫分析：川普關稅反凸顯德國「兩大優勢」

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

韓媒：川普願尋求解決方案 韓美關稅協商有望展開

施凱爾：會習近平不會激怒川普 紐時：英在美中間走鋼絲

相關新聞

2026全球名家瞭望／川普顛覆法治 民主理念蒙塵

美國總統川普第二任期的第一年，對法治造成沉重打擊。法治是美國治理的基石，其核心包含兩個相輔相成的價值：首先，一般民眾可依...

要降息也要公信力！聯準會主席四名單 沒人讓川普滿意

川普總統這幾月來一再表示，他心中已有聯準會（Fed）主席人選。但一周又一周過去了，人選遲未揭曉，如今就連對遴選過程的人都...

紐約嚴寒已10死 曼達尼：仍處藍色警報全面救援

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)27日表示，紐約連日來已發生十起與冬季嚴寒天氣有關的死亡個案，案情仍在調查...

風雪夜看明州槍案畫面…川普為何48小時後態度轉向？

華爾街日報27日報導，39歲加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)被聯邦幹員開槍打死之後，川普總統態度改變發生於...

嚴打無證移民 全美「人口成長」去年顯著放緩

商務部人口普查局(U.S. Census Bureau)27日公布最新數據顯示，隨著川普政府對無證移民採取嚴厲打擊行動，...

「那天他以為會死」普雷蒂遭槍殺前1周 與ICE衝突肋骨骨折

有線電視新聞網(CNN)27日報導，普雷蒂(Alex Pretti)在遭邊境巡邏隊員警槍擊致死前一周，曾與執法人員發生激...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。