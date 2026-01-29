美財長：與川普討論新任聯準會主席人選 4位候選人角逐此職
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，他與總統川普針對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的繼任人選促膝長談，目前仍有4位優秀候選人角逐該職位。
路透社報導，貝森特告訴美國財經媒體CNBC，他與川普前往美國愛荷華州參加集會，在回程飛往華府的兩個多小時航程中，與川普針對美國聯邦準備理事會（Fed）主席人選進行深入討論。
貝森特被問及他是否有推薦人選，他回答說：「我不做推薦。我向總統呈現選項及其影響。決定權在總統手上。」
貝森特未進一步說明此事，並稱他不清楚川普將何時宣布人選，時間點「只有總統知道」。他還說，川普正從「4位優秀候選人」中做出抉擇。
